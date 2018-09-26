疑助江蘇情報單位「招人」 陸籍工程師遭美逮捕

2018年09月26日 10:45 中時電子報 李靖棠

據美聯社（AP）報導，隨著兩大強國的火藥味愈來愈濃，雙方的「間諜戰」也不斷上演中。美國司法部（Department of Justice）最新聲明指出，經多時調查後，他們已於日前在芝加哥逮捕一名、涉嫌替大陸情報單位在美「招募」工程師、科學家等人才的陸籍季姓工程師。

對此，美國司法部助理部長費雷（Shoba Pillay）向媒體表示，若罪名確實、該陸籍工程師將面臨最高10年的徒刑，並被關押於聯邦級監獄之內。

Chinese National Arrested for Allegedly Acting Within the United States as an Illegal Agent of the People's Republic of China https://t.co/I49iyT5oMU — Justice Department (@TheJusticeDept) 2018年9月25日

從司法部長達17頁的資料中顯示，遭逮捕的工程師季超群（Ji Chaoqun，音譯）年僅27歲，2013年以F1學生簽證、赴美進入伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）攻讀電機工程，他在2016年以具有「符合美國國家利益」的特殊專長、申請加入美國陸軍預備隊（U.S. Army Reserves）。

但聯邦檢察官和司法部卻發現，季超群能直接與大陸江蘇省情報部門高層聯繫，多年來已至少替對方「招募」了8名重要人才，部份是具有技術能力的科學家、也有數名是美國軍方或國防工業內的承包人員。

季超群的聽證會於昨日在芝加哥召開，除了律師在場、法庭也安排一名中文翻譯協助，其辯護律師蘿拉（Laura Hoey）透露，季要求她將案情向中國駐芝加哥領事館通報；而在短暫審理後、負責此案的法官梅森（Michael T. Mason）宣布，要求法警將季超群上銬羈押，短時間內將無額外的聽證會。然而，對此一案件，駐芝加哥領事館與大陸外交部至今尚無任何回應。

(中時電子報)