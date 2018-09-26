疑助江蘇情報單位「招人」 陸籍工程師遭美逮捕

美司法部今日證實，逮捕疑似替大陸情報單位「招募」的陸籍工程師。（圖/路透社）

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中時電子報
李靖棠

據美聯社（AP）報導，隨著兩大強國的火藥味愈來愈濃，雙方的「間諜戰」也不斷上演中。美國司法部（Department of Justice）最新聲明指出，經多時調查後，他們已於日前在芝加哥逮捕一名、涉嫌替大陸情報單位在美「招募」工程師、科學家等人才的陸籍季姓工程師。

對此，美國司法部助理部長費雷（Shoba Pillay）向媒體表示，若罪名確實、該陸籍工程師將面臨最高10年的徒刑，並被關押於聯邦級監獄之內。

從司法部長達17頁的資料中顯示，遭逮捕的工程師季超群（Ji Chaoqun，音譯）年僅27歲，2013年以F1學生簽證、赴美進入伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）攻讀電機工程，他在2016年以具有「符合美國國家利益」的特殊專長、申請加入美國陸軍預備隊（U.S. Army Reserves）。

但聯邦檢察官和司法部卻發現，季超群能直接與大陸江蘇省情報部門高層聯繫，多年來已至少替對方「招募」了8名重要人才，部份是具有技術能力的科學家、也有數名是美國軍方或國防工業內的承包人員。

季超群的聽證會於昨日在芝加哥召開，除了律師在場、法庭也安排一名中文翻譯協助，其辯護律師蘿拉（Laura Hoey）透露，季要求她將案情向中國駐芝加哥領事館通報；而在短暫審理後、負責此案的法官梅森（Michael T. Mason）宣布，要求法警將季超群上銬羈押，短時間內將無額外的聽證會。然而，對此一案件，駐芝加哥領事館與大陸外交部至今尚無任何回應。

(中時電子報)

文章來源：Chinese National Arrested for Allegedly Acting Within the United States as an Illegal Agent of the People’s Republic of China

文章來源：Army reservist accused of allegedly spying on US engineers for China

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