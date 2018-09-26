被名嘴「抹黑抹紅抹黃」柯P大嘆：打得有點low

2018年09月26日 11:02 中時 張潼 、 陳怡誠

柯文哲（見圖）26日出席「2018耶誕派對玩臺北-臺北購物季一起Party到耶誕」記者會前雙手緊按太陽穴舒展壓力。（陳怡誠攝)

柯文哲今早出席「2018耶誕派對玩台北－台北購物季一起Party到耶誕」記者會，對於近日遭抹黑抹紅抹黃大概無奈。（張潼攝）

台北市長柯文哲支持度高居藍綠白參選人之冠，但近來也飽受爆料或指控，例如其「兩岸一家親」立場、器官買賣疑雲，甚至昨天又有名嘴稱他曾在餐敘上討論「花名冊」，讓他和妻子陳佩琪大吵一架。柯今早受訪大嘆自己被「抹黑抹紅又抹黃」，可是這些指控「能不能手段高一點？打得有點low，受不了！」他還透露陳佩琪也氣「那些（爆料的）白癡。」

名嘴楊憲宏昨天在政論節目中爆料，2014選舉之前，前副總統呂秀蓮曾請柯文哲、顧立雄、許添財等人吃飯，柯文哲席間大談大陸怎麼招待客人，例如有人會拿「花名冊」出來，這番話也讓在場的陳佩琪回去後和柯文哲大吵一架。

媒體今問柯文哲是否真有此事？柯無奈說，他昨天就問陳佩琪要怎麼對付他（指楊憲宏）？楊也不在場，應該去問問他是聽誰說的，再去問問那個人到底是怎麼說的？

柯文哲進一步表示，這場選舉到現在為止，他個人幾乎沒去講人家壞話，最多是被問到忍不住開玩笑講幾句，都沒主動講人家壞話，但選舉還是打這麼負面，真的很糟糕，「抹黑抹紅抹黃，各式各樣輪流，實在是，嘖！」

他坦言，面對攻擊真的覺得很煩，例如先前看民調，相信柯文哲有做器官買賣的竟然還有20％、21％，「實在是，這國家…實在是真糟糕！」

柯文哲抱怨，抹黑、抹黃、器官捐贈等，這種東西都很容易查證，為什麼這些人還是樂此不疲；針對網友力挺「誰會在太太面前講買春的事？」柯也直接批評，所以這就是智商很低的人，一直覺得別人智商也很低，抹黑抹紅抹黃手段不能高一點嗎，打得有點low，受不了！他還說，陳佩琪也是生氣那些白癡。

(中時 )