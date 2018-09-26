駁斥製造假消息 國台辦：民進黨愚弄台灣民眾 不可能得逞

2018年09月26日 11:19 中時 陳柏廷

針對此前蔡英文總統宣稱，大陸在台灣地方選舉中製造「假消息」，造成台灣社會對立，大陸國台辦發言人安峰山表示，民進黨及其當局為了掩飾他們執政不力，來造謠抹黑大陸，通過操弄對大陸的敵意和對立，破壞兩岸關係，撈取他們選舉的利益。這是其慣用政治操弄手法，充分暴露了他們的政治本性。「靠欺騙的手法愚弄台灣民眾，註定是不可能得逞的。」

安峰山指出，每逢選舉，民進黨及其當局為了掩飾他們執政不力，轉移民眾的批評，總會想方設法來造謠抹黑大陸，通過操弄對大陸的敵意和對立，破壞兩岸關係，撈取他們選舉的利益。這是他們慣用的政治操弄手法，也充分暴露了他們的政治本性。

安峰山強調，民進黨當局的這些言論和做法，才是在製造和傳播「假新聞」。在這裡，我舉一個最近的例子，上一次發布會的時候有記者問到日本風災期間解救關西機場受困旅客的事情。

安峰山說，實際上當時民進黨當局、台灣某些政治人物和特定媒體為了掩飾未能及時救治受困台灣同胞的窘境，故意歪曲事實，轉移焦點：有的在網上貼照片說，機場的連接橋斷了，外面的車根本進不去，後來證明照片是刻意剪裁，掩飾實際上通行的事實；有的說機場方面不允許外邊的車進，所以大陸派車接人是假消息。

安峰山直言，他們這樣做實際上目的就是為了去掩蓋一個基本的事實，那就是：有1044名大陸旅客在我們駐大阪總領事館幫助下迅速、安全、順利地轉移了，其中包括32名台灣同胞

安峰山稱，多年來，到底誰在默默地為台灣同胞做好事，誰卻在壞台灣同胞的好事，我想台灣同胞的心中自有一桿秤。靠欺騙的手法愚弄台灣民眾，註定是不可能得逞的。

(中時 )