留才攬才再出招 內政部：梅花卡高專人才歸化程序再簡化

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中時
張理國

為加強延攬外國專業人才留臺服務，今年10月1日起取得梅花卡的高級專業人才申請歸化，不必再檢附推薦理由書，改由內政部函詢目的事業主管機關，經其同意推薦者，免提審查會審查，以簡化程序。另對於申請歸化或回復國籍者，可一併於戶政事務所遞送臺灣地區居留、定居申請案。

內政部次長花敬群表示，去年6月以來開放高專人才申請來台一共有59位，在不放棄原國籍情況下已入籍中華民國，其中有3位持有梅花卡，目前還有87位持有梅花卡的外籍高專人才還未申請歸化，希望持卡且認同中華民國者可進一步申請入籍，可享有跟國人一樣的待遇。

移民署專委李明芳表示，梅花卡主要分高專人才及殊勳兩類，持卡者可免聘僱公司的許可證，可自由申請工作，也不必像一般外國人要住滿5年，即可申請永久居留，但如果是第3種投資移民的梅花卡，他的配偶子女及未成年子女都可申請永久居留。這次則是由內政部戶政司及移民署合作，希望簡化流程，利於申請歸化。

內政部表示，考量高級專業人才申請梅花卡和申請歸化國籍之專業類別認定及審查機制相似，對於持梅花卡的高級專業人才業經移民署審認，其申請歸化，無須再檢附中央目的事業主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢中央目的事業主管機關是否同意推薦，如經同意，即許可歸化國籍，免提「歸化國籍之高級專業人才審查會」審查其資格。讓取得梅花卡的外國高級專業人才更能早日成為正港台灣人。

此外，為簡政便民，簡化民眾洽公申辦流程，推動戶政機關及移民機關跨單位合作，提供一站式服務，同樣自10月1日起，可在戶政事務所同時申請歸化、居留或回復國籍、定居，不必再往返戶所及移民署服務站申辦，由戶所為單一受理窗口，主動將居留或定居等相關申請案，以行政協力方式轉送至移民機關，免除申請人於戶所及服務站間往來奔波。

(中時 )

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