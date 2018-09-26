MSCI：建議將中國大陸大盤A股 納入因數從5％提高到20％

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東方財富網26日報導，明晟公司（MSCI）建議將MSCI中國A股大盤股納入因數從5％提升至20％。

MSCI 今日宣佈就「進一步提高A股在MSCI指數中的權重」，這項議題展開諮詢。此次諮詢是在建立在中國A股以5％的納入因數，首次加入MSCI中國指數及其相關綜合性指數（如MSCI新興市場指數）的成功實施基礎上。

最新公告列出了三個計畫步驟：

第一，將MSCI中國A股大盤指數的納入因數從5％，提高至自由流通調整後市值的20％，分兩個階段實施，時間點分別為2019年5月明晟半年度指數評估審議和2019年8月的季度指數評估審議。

第二，深圳創業板指數個股，加入符合條件的證券交易所分部清單，從2019年5月半年度指數評估審議開始實施。

第三，增加中國A股中型股證券，納入因數為20％，在2020年5月半年度指數評估審議時一步實施。

根據國際知名指數編制公司MSCI此前公佈的方案，從2018年6月開始，將基於5％的納入因數，分兩步把中國A股納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數。第一步以2.5％的因數納入226檔A股，占MSCI新興市場指數0.39％的權重，已於5月31日收盤後正式生效。第二步繼續以2.5％的因數納入，則在8月31日收盤後正式生效，至此，236只A股合計占MSCI新興市場指數0.75％的權重。

(工商 )

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