影視大亨死後資產歸獨生女 前妻爭百億財揭「離婚秘密」

2018年09月26日 11:02 中時電子報 吳品瑤

「好好看影藝公司」董事長王世雄，其公司曾拍過《鐵獅玉玲瓏2》、《南風》等電影，甚至曾經營吳宗憲跟女兒Sandy的經紀約，堪稱影視大亨，然他兩年前因心臟支架安裝手術失敗，突如其來的離開連後事都來不及安排妥當，引發前妻與老母的爭產大戰，而唯一合法繼承他財產的13歲獨生女，其監護權成了爭產大戰中至關重要的一環，然法官最終將王小妹的監護權判給了社會局，目前仍安置在中途之家。

王世雄身後百億資產依法由女兒王小妹繼承，據《鏡周刊》報導，王小妹乃是王世雄與前妻所生，兩人於2008年離婚，而王世雄過世後，前妻與王母開始了爭產大戰，首要任務便是搶王小妹的監護權，前妻告訴法官，離婚決定是她與王世雄討論後做出的策略，是為平息婆媳問題的「權宜之計」。

關於王小妹的監護權，法官最終未判給孩子的生母，也沒判給高齡80的阿嬤，法院的理由是，經過調查，王世雄前妻對於王小妹的生活、教育等方面，過去從未積極跟學校聯繫，更離譜的是，還曾經多次獨留王小妹在家中，孩子連飯都沒得吃，而王小妹則向學校表示，媽媽在家經常亂丟東西、碎念，並且阻止她跟親友互動，讓她感受到龐大壓力，因此法官認為王世雄前妻跟80歲王母皆無法好好照顧王小妹，最終決定將其監護權判給了台北市政府社會局。

(中時電子報)