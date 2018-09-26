木柵煙囪圖樣10月15日i-Voting 長頸鹿或藍鵲由你決定

2018年09月26日 11:33 中時 陳燕珩

木柵垃圾焚化廠新版台灣藍鵲煙囪圖樣示意圖。（北市環保局提供）

木柵垃圾焚化廠票選煙囪圖案，若不喜歡長頸鹿或台灣藍鵲，也可選擇全灰色。（北市環保局提供）

有24年歷史的木柵垃圾焚化廠「長頸鹿煙囪」，因斑駁老舊，原預計換上「台灣藍鵲」新裝，卻引發部分民眾反彈，擔憂顯著地標消失。北市環保局現決定訴諸民意，將在10月15日展開為期10天的i-Voting，共有長頸鹿、台灣藍鵲以及與建築同色3個選項，參加投票還可抽自行車等好禮。

木柵垃圾焚化廠煙囪高150公尺，為木柵地區著名地標，不過長年歷經風吹雨打，長頸鹿彩繪已斑駁掉漆，環保局日前將圖案去除，擬換上台灣藍鵲新圖，卻引發兩極看法，現決定採i-Voting投票，由市民一起決定彩繪圖樣。

木柵廠煙囪彩繪案將在10月15日上午9點開放網路投票，活動到10月24日截止，圖樣共有3選項，包括被當地民眾視為兒時回憶的「長頸鹿原圖」、有台北生態意象的「台灣藍鵲新圖」，還有「與建築物同色」的單一色調，會依票選最高者進行彩繪。

至於投票資格，只要在2012年9月1日前出生，且2018年7月31日前設籍北市的民眾都可參與，換言之，小學以上的市民，就可在北市公民參與網i-Voting網站投票，參與還有機會抽中捷安特自行車、超商禮券1000元共36個好禮。

環保局表示，木柵廠煙囪彩繪圖案票選出爐後，預計11月進行施作，明年2月完工，不論最後哪個圖案勝出，都具公民參與意義，這也將是全台第1座透過i-Voting產生的煙囪。

(中時 )