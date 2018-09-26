NBA》勇士明年解體？科爾：新球季並非最後一舞

勇士總教練科爾與助理教練們等待拍攝新球季定裝照。(美聯社)

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中時電子報
黃及人

曾在公牛王朝時期見證球隊瓦解的勇士總教練科爾，面對明年夏天包含杜蘭特、克雷湯普生、考辛斯等人都可成為自由球員的現實，並不擔心2019-19年球季將成勇士核心陣容的最後1季，「最後一舞？我希望我們能夠繼續跳下去。」

科爾是1996-98年球季公牛3連霸成員之一，但在1998年見證到公牛王朝的解體，包含「禪師」菲爾傑克生與「飛人」喬丹的退休，以及皮朋被交易到火箭、「小蟲」羅德曼簽約湖人，但他相信這種命運，不會發生在當前勇士身上。

「我認為我和菲爾傑克生的差異是，在1998年，我們都屬自由之身，包含傑克生在內，都知道大家將要離開，」科爾說，「但我們當前情況不同，我們是有不少自由球員，但不會視為最後一舞，我們只希望享受新球季比賽的樂趣。」

科爾希望勇士球員在爭搶3連霸的路上好好休養，且珍惜彼此陪伴，「我不認為我們的動力是歷史地位，大家都清楚完成3連霸具有多麼特殊的歷史意義，但那不是我們關注的重點，我們只想在這段旅程當中享受它，沒什麼是永恆的。」

「我們當前帶著不少本錢作戰，別忘記我們過去4年奪下3冠，我們在聯盟的歷史地位早已相當穩固，」科爾說，「我不認為勇士球員需要感受龐大壓力，我們只是再次挑戰奪冠罷了，既然不知道接下來會怎樣，享受每一步就對了。」

(中時電子報)

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