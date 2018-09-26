台北》吳音寧條款是選舉操作？柯P：不要想選舉

2018年09月26日 11:13 中時 張潼

北市市政會議昨天通過「吳音寧條款」，一旦議會也審議通過，未來包括北農在內的四大公司董事長、總經理，都必須到議會備詢否則會被開罰。媒體今問市長柯文哲此舉是否「選舉操作？」柯強調，不要想什麼選舉，態度是該做就做，還是當市政在推。

北市府修改《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，第9條條文主要增訂「市政府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應於契約載明『經市議會邀請列席者， 應列席報告並備詢及其違約罰則』，以督促其總經理 或董事長列席市議會報告及備詢。」

換言之，因為市府提供場地給北農，吳音寧條款通過後，吳將必須得到議會備詢。市府表示，市政會議通過後，將函請市議會審議，如果本會期臨時大會審不到，下屆財政局會重新提案；一旦通過，不只北農，4大公司總經理與董事長若拒絕備詢都會受罰。

面對有聲音質疑此舉是否選舉操作？柯文哲今受訪時強調，他的態度是這樣，不要想什麼選舉，他當市長最討厭人家在旁邊說選舉到了這不要做、那不要做，該做就做，還是當作市政在推，既然6大公司管理既然有漏洞就補起來。

至於議員提議要北市府收回北農停車場自營，柯文哲則表示，謝謝議會給予支持，但目前他先派任新的董事長，簽約再簽半年，先把事情解決；「天下本無事庸人自擾之」，可以不要惹事就不要惹事，像那收回停車場、不要租他等等，只要正常，這些都不再是問題，希望半年內把這些事解決掉。

另外，針對國民黨北市長參選人丁守中預測吳音寧恐為此請辭？柯則說，對他來說「依法不依人」，建立制度後就按照制度精神，不管誰來就按照制度走，有破洞就補起來，不要去管說為了誰去處理。

(中時 )