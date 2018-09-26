葉毓蘭諷小英：號稱民主法治 卻像極封建的「皇上」

2018年09月26日 11:17 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

蔡英文總統執政以來，遇到很多爭議問題都未出面發言，被外界封為「神隱少女」。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說「這個國家的那個總統，好像來自星星的你，在時空穿梭」。葉更表示小英號稱民主法治，卻像極封建的「皇上」。

蔡英文上任後，不僅許多政策不得民心，講出的話也經常讓民眾感受不到溫度。蔡英文雖多次強調，自己做了很多事，時間會證明她是對的，但顯然民眾不買單，導致支持度仍持續下滑。

資深媒體人徐宗懋今天撰文指出，這個總統出自富裕的家庭，從小不缺吃穿，所以她無法體會窮困階層改變命運時，多麼依賴政府的信用。由於沒有婚姻經驗，這個總統對於婚姻生活涉及到的退休、長照等財政問題，完全沒有切身感受。由於沒有孩子，她沒有懷胎的經驗，沒有擔心過孩子是否健康的恐懼，也沒有看著孩子出生時初為人母的快樂。徐宗懋說由於缺少人生經驗，這個總統缺少了一顆仁慈的心和悲憫的情懷，並活在自己的世界。

葉毓蘭稍早在臉書轉貼此文，並表示這個國家的那個總統，「好像來自星星的你，在時空穿梭」。她說蔡英文講的話，好像白話，卻讓人聽攏無；看起來就站在人群裏，卻像是在千里之外的遙遠；口中的謙卑溝通，好像另一國度的辭彙，千萬別當真。至於號稱民主法治，卻像極封建的「皇上」，「親政後的三廠一衞及公公們，奇觀啊！」

(中時電子報)