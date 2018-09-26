葉毓蘭諷小英：號稱民主法治 卻像極封建的「皇上」

蔡英文總統。（資料照,范揚光攝）

友善列印
中時電子報
謝雅柔／綜合報導

蔡英文總統執政以來，遇到很多爭議問題都未出面發言，被外界封為「神隱少女」。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說「這個國家的那個總統，好像來自星星的你，在時空穿梭」。葉更表示小英號稱民主法治，卻像極封建的「皇上」。

蔡英文上任後，不僅許多政策不得民心，講出的話也經常讓民眾感受不到溫度。蔡英文雖多次強調，自己做了很多事，時間會證明她是對的，但顯然民眾不買單，導致支持度仍持續下滑。

資深媒體人徐宗懋今天撰文指出，這個總統出自富裕的家庭，從小不缺吃穿，所以她無法體會窮困階層改變命運時，多麼依賴政府的信用。由於沒有婚姻經驗，這個總統對於婚姻生活涉及到的退休、長照等財政問題，完全沒有切身感受。由於沒有孩子，她沒有懷胎的經驗，沒有擔心過孩子是否健康的恐懼，也沒有看著孩子出生時初為人母的快樂。徐宗懋說由於缺少人生經驗，這個總統缺少了一顆仁慈的心和悲憫的情懷，並活在自己的世界。

葉毓蘭稍早在臉書轉貼此文，並表示這個國家的那個總統，「好像來自星星的你，在時空穿梭」。她說蔡英文講的話，好像白話，卻讓人聽攏無；看起來就站在人群裏，卻像是在千里之外的遙遠；口中的謙卑溝通，好像另一國度的辭彙，千萬別當真。至於號稱民主法治，卻像極封建的「皇上」，「親政後的三廠一衞及公公們，奇觀啊！」

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

新北》侯友宜競選辦公室添新血 … 侯漢廷絕食160小時送醫 「以核養…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。