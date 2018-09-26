交大百川學士學位學程 廣納各種怪才

今年進入交大「百川學士學位學程」就讀的石恩亞（持球者）熱愛籃球，高一就開始撰寫籃球專欄，並經營粉絲專頁。（交大提供）

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具有實驗教育性質的交大「百川學士學位學程」最近正式入學，首屆錄取17人，包括在外交、新聞、機器人及音樂等領域具有潛能的學生。百川計畫跳脫傳統學習框架，大學4年須跨領域學習，所有課程皆要自己安排，希望培養多視野的「非典型人才」。

交大「百川學士學位學程」，採大一到大四不分系，入學不看考試成績，且可一路念到碩士。大學生畢業需修滿128學分，「百川學程」的學生，扣除共同學分28，剩下的100學分要自行組合，不像傳統主要由系安排。

今年交大「百川學士學位學程」錄取的學生中，台南女中畢業的郭庭瑋，在國三那年，就踏出舒適圈到美國當交換生1年，除了學習語言和獨立生活，更確立了她想從事外交相關工作的夢想。她表示，在大學期間，除了外文的專業核心課程外，會再涉略傳播科技、心理和經濟的課程，讓自己的能力更加豐富且充實。

來自宜蘭慈心華德福實驗高中的石恩亞，幼幼班開始就在體制外的華德福體系就讀，「以報告代替考試，可以深入了解一個主題，也能與同學交流意見，從不同的角度看事情。」

石恩亞高一開始撰寫籃球專欄、經營粉絲專頁，從小就對各類體育富有熱情的他，至今已經寫了超過400篇文章，並在各大體育網站擔任專欄作家。他認為現今的社會，單一專長已經無法滿足人才需求，需要在專業之外有更多的能力與涉略，再將不同領域的知識融合，對未來發展有更多幫助。

身為自學生的顏巧函，以優異的藝術繪畫表現和寫詩所展現的語文能力入選百川計畫，她認為在家自學有許多時間，可以接觸課業以外的事物，安排自己的學習，包括畫畫、音樂、寫作、語言等等，「或著換個說法，它們就是我的課業。」她去年11月確定錄取百川計畫後，已先到交大展開先修課程，共修了5門不同領域的課，提早熟悉上課環境及學習模式。

(中時 )

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