台中》為市政打幾分？林佳龍：不以別人尺度衡量自己

台中市長林佳龍說，改變不是「量」的問題，而是城市發展「價值」的問題！（陳世宗攝）

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中時
陳世宗

台中市長林佳龍就任近4年！市議員張耀中、何敏誠26日請林佳龍為自己打分數。林佳龍強調，台中市已經有他的治理印記，他不以別人尺度衡量自己，會窮盡此生的學識、經驗、能力與愛，追求極致、盡己所能，創造讓市民引以為榮的台中市。

市議員張耀中、何敏誠26日於總質詢時，肯定林佳龍對台中的治理政績！何敏誠以「樹頭站乎穩，不怕樹尾做風颱！」、「信念要有，那怕為它失去所有！」來鼓勵林市長，對於好的政績，例如綠柳川，建議應持續宣傳。張耀中說，他給林市長打100分，也請林佳龍為自己打分數。

林佳龍表示，他要創造的台中，不是以靜態的加減堆積起來的分數，他也不會以獲得幾分為滿足，而是希望十年後當大家回頭看他八年來的治理，會覺得台中市長林佳龍是一個讓人懷念的市長。

林佳龍說，這四年的治理他不當「安樂公」，市府團隊雖「很操」，但大家都覺得很有意義。應該把時間拉長來看，看看台中有無改變？他也不會跟其他縣市長比較，而是思考自己要怎麼做才能讓台中變得更好，希望「做自己，做對的事情，將事情做對」。

林佳龍強調，改變不是「量」的問題，而是城市發展「價值」的問題；為什麼說：「不能救中區，不配當市長！」因為將城市發源地棄之如敝屣，不僅對不起曾經在這裡生活過的人，也對不起未來在這裡生活的人。例如花博的舉辦，市府盡力為台中找來各路英雄好漢做好事情，仍有人批評抹黑，令人心痛；雖然民主政治「互相漏氣求進步」，但還是希望不要傷人、抹黑。

(中時 )

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