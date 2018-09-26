高雄大社工業區降編 藍綠議員爭搶主導權

高市議會民進黨團總召張勝富（左三）26日與在地里長們合開記者會發動連署，要求政府履行承諾，將大社工業區降編為乙種工業區。（林宏聰攝）

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同屬大社選區的國民黨籍高市議員許慧玉不請自來，並默默簽下連署書。（林宏聰攝）

經濟部承諾大社工業區2018年應從特種工業區降編成較低汙染的乙種工業區，眼看期限將屆，民進黨高市議員張勝富26日開記者會發起連署，要求政府履行承諾，不料藍營議員許慧玉不請自來，氣氛一度尷尬，最後她僅安靜旁聽，並默默簽下連署書後即離開，雙方互動尚屬平和。

25年前，經濟部與當時高雄縣政府承諾將大社工業區從特種降編為乙種，今年即是最後期限，民進黨團總召張勝富26日上午與大社區里長們合開記者會，宣布發動連署，讓中央、市府知道在地對工業區降編的堅持。

記者會原本選在高市議會第一會議室舉行，但國民黨籍議員許慧玉獲知消息到場，強調是她的父親許正雄當年在大社鄉長任內帶領鄉民抗爭，才換來工業區降編的承諾，如今相關議題卻沒有找她一起爭取，「我也是大社子弟啊！是要陷我於不義嗎？」

張勝富團隊臨時將場地改往民進黨團辦公室，但許慧玉仍隨同前往，氣氛一度僵持，經過協調，張勝富答應開放讓許慧玉旁聽，並表示為了大社的未來，民意代表願意共同認同工業區降編，這樣是最好的。

許慧玉會後默默簽下連署書，並表示願意協助推動連署活動，雖然她仍抱怨事前不知道這場記者會，但對張勝富表達肯定，直言這才是成熟的政治氛圍，不管所屬政黨，每個人都有關心在地公共議題的權益，大家應該一同完成監督工業區降編，還給大社居民乾淨空氣。

(中時 )

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