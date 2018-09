2018年09月26日 11:26 中時電子報 陳筱琳/綜合報導

9月接近尾聲,接下來的10月是國際乳癌月,美國網球女將小威廉絲接受澳洲內衣品牌Berlei邀請,參與宣導乳癌自我檢查影片的拍攝,短短9秒的預告釋出,小威不但裸身上陣,還開口唱歌。

澳洲知名樂團Divinyls前主唱安普萊特(Chrissy Amphlett)在2013年因為乳癌及多發性硬化症過世,2014年Berlei開始舉辦「I Touch Myself」主題活動,提醒女性要多愛自己,記得檢查身體是否出現異狀,若有狀況才能及早發現、及早治療。

Berlei今年找已經當媽媽的小威廉絲合作,預告片中她上半身全裸,用雙手遮住重要部位,並唱了兩句Divinyls樂團在1991年推出的暢銷曲「I Touch Myself」的兩句歌詞:「我愛我自己,我要你也愛我(I love myself, I want you to love me)。」

這不是小威廉絲第一次為善事裸身,2007年為了幫助弱勢孩童募款,她以背部全裸、用一朵白花遮住重點的模樣登上美國雜誌《JANE》,去年懷孕期間也全裸登上時尚雜誌《浮華世界(Vanity Fair)》封面。

(中時電子報)