林青霞痴戀他23年終成空 嫁富商原因還是他

2018年09月26日 11:35 中時電子報 張怡文

就在林青霞過生日前一個月，爆出了她和香港富商邢李源24年婚姻終結。雖然過去10多年來，有關邢李源偷吃等爆料不斷，但一次次都渡過婚姻危機，直到3年前她決定復出，才明顯看到林青霞為自己人生踏出的第一步。從她17歲出道至今，林青霞生命中主要有三個男人，其中讓她痴戀23年卻只有一人~秦漢。

林青霞和秦漢為何終未能結婚？很多身邊朋友都知道，兩個人無法結婚的理由只有一個，就是秦漢，最終導致林青霞選擇相貌平凡的富商邢李源，原因還是秦漢。對看二林二秦瓊電影長大的四五年級來說，最好奇的是林青霞若真的離婚，而秦漢也還維持單身，他們還有可能在過半百後再度相戀嗎？

林青霞愛了秦漢23年，也等了10多年，最後林青霞還是選擇嫁了富商。(集團資料照)

@初相遇，秦漢已有妻有子

林青霞20初頭就因拍電影認識秦漢，但高帥柔情的秦漢早有妻有子，17歲就以「窗外」這部電影入行，單純又感情豐富的她，很快就被秦漢吸引，瓊瑤曾在書中透露，林青霞曾對她說，她和秦漢正處於三角關係，和電影「我是一片雲」不一樣的地方是，兩個男人的角色應該對調。瓊瑤也曾說，在她和林青霞秦漢合作10年間，秦漢是她唯一心上人，但因秦漢已婚，兩人不能在一起。

林青霞因拍「我是一遍雲」愛上秦漢，後來卻和另一男主角秦祥林訂婚。(集團資料照)

尤其是和秦漢、秦祥林一起演出的「我是一片雲」，對三位主角而言戲裡戲外都一樣是面臨了三角習題，因為林青霞和秦漢的戀情一直不能有結果，她累了離開台灣到美國，另一男主角秦祥林追到美國，就這樣兩人訂了婚，訂婚4年後一直沒結婚最後就分手。

瓊瑤曾透露林青霞和秦祥林分手後，有次秦漢打電話來，瓊瑤對他說，青霞是一個人了，為何不打電話給她，促成兩人再度複合。但是這對相愛多年的情侶，最後還是選擇分手，讓大家都非常震驚，「兩人不是應該結婚嗎？」，原來原因還是秦漢。

秦漢和林青霞歷經秦祥林分手風波後，終能公開相戀，是否經歷24年婚姻後，兩人還能再相戀？(集團資料照)

了解兩人的朋友都說，秦漢的個性天生猶豫和軟弱，讓林青霞在哭遍整個中國後，終於還是對兩人戀情死了心，1994年她突然下嫁香港富商刑李源，開始過著富家少奶奶的生活，住香港半山的大豪宅，談女兒養寵物，這幾年才又開始在兩岸三地參加不少活動和演出。

林青霞當年閃電嫁給認識半年的香港商人邢李源，原因很簡單，因為他讓林青霞很有安全感，又可以讓她做自己，過自己想過的生活！但歷經24年的婚姻路後，林青霞最後還是選擇自已喜歡的路，過去的50年，就分別花兩個男人身上。

林青霞小檔案：

籍貫：山東萊陽

生日：1954年11月3日(64歲)

星座：天蠍座

電影處女作：窗外

身高：168公分

(中時電子報)