國健署調查：睡不夠9小時 近視風險多9倍

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中時
林周義

我國學童近視率逐年增加，超過8成的國高中生都患有近視問題。衛福部國健署今公佈「兒童青少年視力監測調查」結果，發現睡眠時間不足9小時者，近視風險將增加9.04倍。然而，15%的兒童及89.5%的青少年每天睡不到8小時，青少年中更有22.7%者睡眠時間低於6小時。

根據「兒童青少年視力監測調查」，睡眠時間不足9小時的學童中，有近視者佔了76.5%，而睡眠時間達9小時的學童，只有23.5%的人患有近視。

依據美國國家睡眠基金會推薦的睡眠時間：學齡前兒童為10-13小時、國小學童為9-11小時、青少年則為8-10小時。然而無近視的孩子中，有50.6%的家長經常要求晚上10點左右就睡覺；有近視的孩子中，僅有34.5%的家長會這樣做。

國健署表示，充足的睡眠可促進神經系統和腦部發育、安定情緒、放鬆全身肌肉，包含眼球肌肉的休息與組織修復等，因此充足的睡眠是兒童近視防治的重要方法之一。

調查也進一步提到，無近視的孩子中，有超過5成的家長經常留意孩童的用眼環境，在孩子不舒服時立刻送往就醫，且讓孩子攝取均衡飲食；有近視的孩子中，只有35%的家長會這樣做。

因此國健署表示，除提供充足的睡眠、均衡的營養，也要注意孩子的用眼環境，建議每用眼30分鐘就讓眼睛休息10分鐘、每年檢查視力1-2次、未滿2歲者避免看螢幕、2歲以上者每日看螢幕不宜超過1小時。

國健署署長王英偉呼籲，家長應在幼兒園、國小階段就為孩子建立近視防治的生活型態，讓幼兒園孩子晚上9點前、學齡孩子10點前就寢。國健署婦幼健康組科長胡怡君提醒，即便課業繁重，也勿讓孩子犧牲睡眠。

(中時 )

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