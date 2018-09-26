假好心！捐10箱過期1年汽水給社福團體

人安基金會基隆平安站於中秋節前，收到10箱240瓶的汽水，卻發現全都已過期1年3個月，令義工們大傻眼。（人安基金會基隆平安站提供）

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張穎齊
人安基金會基隆平安站於中秋節前，收到大批汽水，去發現賞味期限是到去年6月底，全都已過期1年3個月。（人安基金會基隆平安站提供）
人安基金會基隆平安站於中秋節前，收到過期的草莓口味芬達汽水。（人安基金會基隆平安站提供）
人安基金會基隆平安站於中秋節前，收到大量過期的芬達汽水，義工們只能無奈地倒掉做回收。（人安基金會基隆平安站提供）

糟蹋人！人安基金會基隆平安站於中秋節前，收到10箱240瓶的大量汽水，原本打算放置在倉庫，準備在節後發放給寒士，怎料卻一檢查竟發現，全部的汽水都已經過期1年3個月，讓義工們全都大傻眼，氣得直呼「寒士也是人，請予以尊重！」

人安基金會基隆平安站長周泉宥指出，捐過期汽水的民眾，是在15、16日假日放置在瓶安站門口，他起初收到時尚未發現，隨即將10箱汽水搬進倉庫儲存，打算在中秋節過後，發放給寒士們，讓寒士們開心，不料節後正要發放時，一經檢查才發現240瓶汽水的賞味期限是到去年6月底，全都已過期。

「是要我們幫忙做回收嗎？」周泉宥說，以往也曾經有收到過期的物資，但可能都是民眾疏忽沒注意到，所以都是少量的，但這次是大量汽水全都過期，收到當下深感錯愕，第一時間只能請義工大哥們整理成可回收的玻璃瓶。

「寒士也是人，請用同等角度看待我們的服務對象！」周泉宥表示，相信這只是社福團體冰山一角，往往處理過期物資會造成社福團體額外的困擾，呼籲民眾的愛心可以轉化成實際力量，提供社福團體最需要的幫助，請不要再捐贈過期的物資，因為寒士也需要尊重，此外建議捐贈的物資盡量在保存期限尚有3個月較為妥適。

周泉宥補充，民眾若想捐贈物資，可先向平安站聯繫，電話02–24273323，此外也可每月捐100元，幫助5位寒士飽餐一頓，捐款畫撥帳號：19949502，戶名：人安基金會；銀行：合作金庫 ，分行：基隆分行帳號：012-076-557-618-6。

(中時 )

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