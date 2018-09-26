廣西海峽兩岸產業合作區專題報道（四） 打造企業真正想要的產業園 送房送工作保證人才聚集

2018年09月26日 11:31 中時電子報 綜合報導

欽州，處於廣西北部灣經濟區中心位置，陸地總面積1.08萬平方公里，海岸線長達563公里，擁有中國—馬來西亞欽州產業園區、廣西欽州保稅港區等多個國家級對外開放平台，是一座正在崛起的新興港口城市。廣西海峽兩岸產業合作區欽州產業園首期規劃面積約40平方公里，啓動區坐落於中馬欽州產業園區內。

欽州擁有區位、港口、政策等獨特資源，是廣西建設「一帶一路」的前沿陣地和橋頭堡，也是中國—東盟開放合作的重要樞紐與窗口。在欽州的產業發展中，除了打造工業園之外，這裡還是「大蠔之鄉」。欽州大蠔示範區坐落在國家級欽州經濟技術開發區內，核心區年產大蠔5萬噸，產值3億多元。通過大蠔的養殖不僅帶動了周邊區域的經濟發展，還推動了旅遊業的發展。

生蠔養殖

三娘灣旅遊管理區有著美麗的濱海沙灘，生長著被譽為「海上大熊貓」之稱的中華白海豚種群。第一次在海裡看到自由的海豚是充滿驚喜的，在三娘灣內，如果運氣好坐船出海，就能看到不同顏色不同年齡的海豚。

中華白海豚(圖/楊淇勝攝)

2008年5月29日，國務院正式批准設立廣西欽州保稅港區，這是繼上海洋山、天津東疆、大連大窯灣、海南洋浦、寧波梅山之後的大陸第六個保稅港區，也是大陸中西部地區唯一的保稅港區。

欽州港

廣西欽州保稅港區規劃總面積10平方公里，由碼頭作業區、保稅物流區、出口加工區和綜合服務區組成。欽州港目前已開通至45條航線，其中包含3條至台灣（台中、基隆、高雄）的線路。已有中海運、中石油等150家企業進駐，眾多企業正在提出項目申請，保稅港已成為投資的熱土，發展前景廣闊。

欽州港東站

在中馬欽州產業園區內，可以實地感受到這座中國與馬來西亞合作共建的國際園區想要打造新一代產業園區的雄心壯志。中馬欽州產業園區管委會副主任莫福文說：「要想吸引企業入駐，就要考慮到企業最迫切需要的，而不是通過買地賣地、減免房租來吸引他們，園區就是想打造一個中國先進產能走出去和東南亞傳統優勢產業走進來的良好平台。」

中馬欽州產業園區為了給企業搭建一個理想的成長平台，給他們最需要的幫助，先後成立企業直投資金、產業股權投資基金和城市開發建設資金。為了能讓企業快速開展產業，除國家扶持的優惠之外，使用股權佔有的方式幫助企業，這樣能夠幫助企業尤其是高科技創業型企業解決初創階段資金短缺的困難。

園區新進的兩家企業，都是擁有多項專利的技術型企業，其中廣西鑫德利科技股份有限公司從入園到投產僅用了4個月，這是一家3D曲面熱彎玻璃專業製造商。據企業負責人介紹，除了園區內的優惠之外，主要吸引他們的還是這裡獨特的區位優勢，從中馬欽州產業園區到越南三星僅需要5小時的陸運即可到達。

中馬欽州產業園區正在建設中的人口小鎮（特色扶貧小鎮）

那麼產業園區建設好了，可勞動力從哪裡來呢？中馬欽州產業園區又做了一個更大的突破，在園區內規劃了人口小鎮（特色扶貧小鎮），用來保障工人的生活居住，同時為產業發展做好配套設施。人口小鎮推出創新「雙送」脫貧保障模式，優先安排貧困地區大學生就業（送工作），對在園區里工作滿十年的員工提供住房（送房子）。這樣既解決了貧困勞動人口的就業和居住問題，又為入園企業解決用工問題，為處於發展初期的產業園區集聚人口。

中馬欽州產業園區規劃重點發展的產業包含生物技術和現代醫藥、高端裝備與智能製造、互聯網和新一代信息技術、新能源與新材料、文化創意和現代服務業，以及馬來西亞和東盟傳統優勢產業，致力於建設高端產業集聚區、產城融合示範區、科教和人才資源富集區、國際合作與自由貿易試驗區。

莫福文提到，中馬欽州產業園區計劃將園區內的海峽兩岸產業合作區欽州產業園打造成為台灣優勢產業集聚區、台商國際產能合作先導區、台商高質量生活服務區，使其成宜工、宜商、宜居的產業新城。他尤其看好台灣的醫療產業，認為引進台灣醫療產業對園區大健康產業發展非常重要，目前正在促成這些產業入駐，同時園區內也希望能夠引進整條產業鏈的台資企業。

三娘灣景區

欽州這座有著1500年歷史的古城，不只有碧海藍天的傳說，更擁有夢想家」們企業的平台。在眾多產業園的發展中，中馬欽州產業園區顯得別具一格，潛力無限。這座崛起的新港口城市，需要更多優質企業共同建設，是海峽兩岸產業結合的價值窪地。

(中時電子報)