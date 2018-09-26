MLB》無法想像效力其他球隊 哈波：我想留在華盛頓

2018年09月26日 11:43 中時電子報 鍾亞芳/綜合報導

國民隊球星哈波（Bryce Harper）今年球季結束後將成為自由球員，兼備人氣與球技的他早就是各隊補強的鎖定目標，談及未來可能的動向，哈波感性道：「雖然我曾經思考過到其他城市的可能性，但我最愛的仍是華盛頓。」

哈波於2010年選秀以第1輪第1名獲得國民隊青睞，2012年獲得升上大聯盟的機會，目前總計7年大聯盟生涯，共擊出184發全壘打，貢獻521分打點，生涯打擊三圍來到2成79/3成88/5成12。

今年球季結束後，哈波將成為自由球員，意即他有可能加入其他球隊，穿上不同顏色的球衣，不過對此，他表示：「那很奇怪，有人想看到這樣的事嗎？真的太怪了！」

哈波從國民隊踏出自己大聯盟的第一步，這一段時間已讓他對華盛頓產生難以言喻的親密情感，「待在華盛頓讓我感到很自在，因為我屬於這裡，我無法想像自己在道奇隊或洋基隊打球的樣子，我真的不知道我待在其他球隊會有什麼感覺。」他說。

不過哈波也表示：「但我不知道我還在不在國民未來的規劃當中，如果球隊將我規劃進未來的藍圖中，那我真的想要繼續待在這裡。我好想再與羅布斯(Victor Robles)、索托(Juan Soto)還有伊頓(Adam Eaton)這些隊友一起並肩作戰。」

(中時電子報)