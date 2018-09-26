小S霸氣現身巴黎時尚週 網友誤以為是陳漢典

2018年09月26日 11:49 中時 蕭雅玲

小S在巴黎鐵塔陪襯下現身時尚週。（圖片提供：翻攝自臉書）

小S日前以《ELLE》風格大使身分，飛往巴黎參加時裝週看秀，第一場秀就在巴黎鐵塔星空的陪襯下，現身SAINT LAURENT露天秀場，入夜後氣溫驟降，小S身穿一襲黑色超短皮褲裝，大秀超辣長腿，對於自己得穿著，她自曝「好幾個老外昏厥了！」

40歲的小S，在秀場外看到自己偶像Kate Moss，已經年邁44歲，但皮膚卻能保養得如此好，讓她忍不住驚呼連連！除了看到偶像外，她也看到韓國女星李聖經，當下忍不住OS「她臉超小」，但還是走過去打招呼說「喜歡她」！

為了保持自己最佳體態，小S全程只吃蔬菜，謝絕所有酒類，雖無口福一嚐巴黎美食，但性感辣裝，不但老外看了「昏厥了」，還被網友笑虧她「是不是被灌醉了？」網友大讚小S美翻，「不虧是國際巨星」、「華人圈第一美」，也有人笑虧「以為是陳漢典」、「妳把他們打暈了？」、「被妳灌醉了！」。

這次受ELLE雜誌之邀到巴黎看秀，小S也大談自己的時尚觀，她認為最NG的機場時尚就是「短裙加高跟鞋」，因為機場很冷，加上她喜歡盤腿坐，擔心一不小心裙子就會走光，所以每次看到有NG穿搭者出現在機場，就會忍不住想：「她們是怎麼度過的？」

(中時 )