教宗指協議讓步大陸但掌握最終主教任命權

2018年09月26日 11:48 中時 李文輝

美國之音今天報導，天主教宗方濟各25日表示，根據梵蒂岡與大陸就主教任命達成的臨時協議，教宗對主教任命有最後決定權，而不是北京政府。

梵蒂岡與大陸談判了十多年之後22日達成一項臨時協議。一些人批評說，這是向大陸共產黨政府出賣教廷。

美國之音報導，教宗方濟各25日第一次公開談到與大陸達成的協議。他說，他知道不是所有人都對與大陸達成協議表示理解，但是雙方在談判中都有讓步。教宗方濟各還承認，大陸地下教會的信徒將為此受苦。

據估計，大陸有大約1200萬天主教徒，一部分教徒參加北京認可但不在教宗之下的大陸天主教愛國會，另一部分教徒參加忠於梵蒂岡教宗的地下教會。地下教會的主教和教徒經常受到騷擾，甚至被拘押。梵蒂岡認為，如果不能與北京達成協議，會導致大陸天主教徒之間難以癒合的分裂。

今後大陸主教的提名將由當地天主教團體與大陸當局協商提出，送交梵蒂岡最後確認主教的任命。

梵蒂岡的一項聲明說，22日與北京簽署的是主教任命協定，而不是政治協定。

梵蒂岡與北京達成的協議沒有提及台灣。目前梵蒂岡與台灣保持正式的外交關係。台灣與世界上17個國家有正式外交關係，梵蒂岡是台灣唯一的歐洲邦交國。

(中時 )