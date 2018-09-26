《全台最速報》報答震災支援恩情 日透地雷達車來台道路健檢

2018年09月26日 11:47 中時電子報 綜合報導

◎報答震災支援恩情 日透地雷達車來台道路健檢

今年0206地震重創花蓮市，多處道路管線損壞仍有造成路面淘空下陷危機，日本民間團隊出動透地雷達車，應用世界首創「路面地下空洞探查系統」，免費來到花蓮提供探測服務，協助市公所掌握道路陷落情形，為花蓮市震災區域的道路把脈。

◎不留一磚一瓦 碧雲禪寺違建拆了

彰化縣二水鄉碧雲禪寺「五星廟」，最近因外媒關注報導讓寺方的違建情節曝了光，縣府順勢祭出斷水、斷電後，26日上午由副縣長林明裕坐鎮針對違建部分執行強制拆除，禪寺產權所有人魏明仁及支持者在拆除作業前還舉行一次升、降旗儀式後離開，最後在優勢警力維持秩序下，拆除作業順利展開。

◎夜赴私人招待所 陳致中被阿扁罵臭頭

高雄市議員參選人陳致中被某周刊拍到於9月15日前往私人招待所，而且還有兩名紅牌辣妹迎接。他26日說，他當天晚間是應金門環保局長蔡其雍的邀請，去找老朋友聊天，還人情債；去之前不知道這個地方是私人招待所。爸爸陳水扁知道後狂罵了他一頓。

◎遭名嘴抹黑抹紅抹黃 柯P：打得有點low

台北市長柯文哲支持度高居藍綠白參選人之冠，但近來也飽受爆料或指控，例如其「兩岸一家親」立場、器官買賣疑雲，甚至昨天又有名嘴稱他曾在餐敘上討論「花名冊」，讓他和妻子陳佩琪大吵一架。柯今早受訪大嘆自己被「抹黑抹紅又抹黃」，可是這些指控「能不能手段高一點？打得有點low，受不了！」他還透露陳佩琪也氣「那些（爆料的）白癡。」

(中時電子報)