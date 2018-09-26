面對高齡社會 內政部出書教導打造友善建築

2018年09月26日 12:06 中時 張理國

今年3月底台灣已進入「高齡社會」，預估民國114年高齡人口將超過20%，進入「超高齡社會」，建構高齡友善環境刻不容緩。內政部建築研究所特別將歷年獲獎的友善建築特色編輯成「友善建築應用參考手冊」，供各界廣泛利用，共同打造一個大家都喜歡用的友善建築環境，民眾可洽政府出版品展售門市或國家書店購買。

內政部表示，友善建築環境，是指無論男女老幼、身障或行動不便等使用族群於居住、用餐、醫療、遊憩及欣賞表演等，由室外至室內皆能享有安全、便利及舒適的生活環境。

在建築研究所本月新出版的「友善建築應用參考手冊」中，建築師陳政雄以一個簡單的門把手為例：要打開「喇叭鎖把手」的門，必須先握緊把手，才能扭轉喇叭鎖，推開門扇，對於握力、肌力不足的人就很難打開這扇門。因此，喇叭鎖把手是個「有障礙」的門。換成「水平短把手」，只要擱上手、往下壓，就可以推開門了。所以，水平短把手的門是個可用的「無障礙」的門。

以友善餐廳為例，需滿足不同使用者，包括輪椅使用者、暫時行動不便者、高齡者、嬰幼兒及孕婦等，都能有舒適又便利的用餐空間，故從如何進入餐廳，到達用餐席位及點菜等，都需提供友善的空間與服務。例如：餐桌間距設有足夠寬度，便於輪椅通行；用餐空間設有可移動式桌椅，餐桌桌面下須有足夠容膝空間，以利輪椅使用者用餐；針對視覺障礙者提供點字菜單，以及對年長者提供放大鏡或老花眼鏡等友善規劃。

手冊囊括6大類友善建築 規劃設計必看工具書

內政部指出，為落實人權平等理念及鼓勵民間自發性建置無障礙環境，自97年至104年推動友善建築評選活動，邀集國內建築、社會福利、身心障礙等產官學界專家，針對「集合住宅」、「餐廳(飲)」、「展演場所」、「醫療設施」、「遊憩場所」及「旅館」等6大建築類型，評選優質友善建築環境。

「友善建築應用參考手冊」則汲取歷年獲獎友善建築的軟硬體設施設備特色，依6大建築類型有系統的整合分類，並詳細解說各類友善建築規劃內容，以及提出友善建築環境設計重點及貼心服務設計，期望成為友善建築的工具書，讓民眾的生活環境能夠更安全、安心、便利及友善。

(中時 )