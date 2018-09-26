遊覽車駕駛工時須載明 違者最高處50萬

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為避免再次發生遊覽車翻車事故，消保處公布交通部已修正「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，包括要求業者載明出發時間、路線與休息地點、不可任意變更行車路線、出車前提供車輛安全資訊、駕駛工時須符合勞基法等的規範。若違反規定未載明者，最高可處50萬罰鍰。

為加強要求業者重視行車安全，避免因駕駛趕車或疲勞駕駛等狀況造成危險，交通部修正「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中應記載事項第7、8、11點的規定，要求業者加強要求行車安全。

規定修正重點包括業者須載明出發時間、行車路線與修正地點，在合法地點等候乘客上車，行車路線若有須特別注意路段，業者須提前告知駕駛。簽約時寫明行程、路線、休息地點後，未經雙方同意不可任意變更。

業者必須在出車前提供車輛安全資訊，確認所有乘客了解該輛車的安全設施、逃生設備位置與使用方式，且業者所屬的駕駛與隨車服務員不可主動向乘客兜售產品。並須填寫遊覽車檢查紀錄表，交由承租遊覽車之人核對，行程中若遇到主管機關稽查也必須配合。

另外駕駛工時、休息時數等都必須符合勞基法、汽車運輸業管理規則等規定，消保處表示，許多遊覽車駕駛常會超時工作，疲勞駕駛導致發生危險。

消保處表示，承租遊覽車之人與乘客常對「車輛安全設施」、「行車路段是否須特別注意」、「能否停靠不准臨停的地點」等資訊常不夠瞭解，導致意外發生。因此特別修法加強落實業者揭露資訊的義務。

消保處簡任秘書陳星宏表示，若業者未依法載明規定資訊，將可依消保法第56條要求限期改善，未改正者將對其開罰3到50萬的罰鍰，並可按次處分。此規定已通過核定程序，待交通部公布即可實施。

(中時 )

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