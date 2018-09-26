不用飛到日本！名古屋、沖繩麵包 全家吃得到

2018年09月26日 12:08 工商 劉馥瑜

名古屋紅豆奶霜麵包。圖／業者提供

沖繩日式披薩麵包。圖／業者提供

全家攜手日本知名連鎖咖啡店「羅多倫」，推出咖啡歐蕾布丁。圖／業者提供

全家攜手日本知名連鎖咖啡店「羅多倫」，推出紅豆銅鑼燒。圖／業者提供

全家攜手日本知名連鎖咖啡店「羅多倫」，推出宇治抹茶布丁。圖／業者提供

麵包控有福了！全家便利商店宣布，日本區域限定的「名古屋紅豆奶霜麵包」（35元）和沖繩全家熱銷13年的「日式披薩麵包」（38元），今（26）起全台上市！全家強調，兩款麵包均選用日本關鍵原物料，還有40年麵包經驗的日籍顧問技術指導，打造出原汁原味的日式麵包，不用飛到日本就可以品嚐道地口味！

據全家介紹，此次「名古屋紅豆奶霜麵包」嚴選日本道地物料，選用北海道十勝紅豆，並在日本使用日本技法熬煮後直輸來台，綿密卻又不失顆粒感；奶霜則使用日本定番鹹奶油，讓鹹香奶油引出紅豆餡的香甜美味，而飽滿的紅豆顆粒則增加咀嚼口感，是值得一嚐的早午餐新選擇。

「日式披薩麵包」則是沖繩全家熱銷13年的超夯商品！全家指出，此次由日本沖繩最大的麵包公司OKIKO技術指導，披薩醬選用香濃的鮮味型義式披薩醬、平衡型的美式蕃茄醬特調而成，微酸不膩口，並在Q彈麵包體灑上火腿丁與英國進口起司絲，最後再淋上日本直輸的微黃色美乃滋，風味層次多元，加熱後品嚐更加美味。

不僅如此，全家亦積極搶攻甜點商機，繼脆皮泡芙、五星主廚甜點後，全家宣布，攜手日本知名連鎖咖啡店「羅多倫」，開發咖啡歐蕾布丁（9/26上市，45元）、紅豆銅鑼燒（9/26上市，50元）、宇治抹茶布丁（10/03上市，45元）三款超人氣甜點，9/26起至10/9搭配咖啡，還可享半價優惠。

全家介紹，「咖啡歐蕾布丁」採用羅多倫咖啡豆製作，口感香濃滑順；「紅豆銅鑼燒」內餡則選用北海道紅豆，鬆軟綿密；「宇治抹茶布丁」選用宇治抹茶粉製作而成的，更是抹茶控必嚐口味。

(工商 )