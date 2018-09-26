中華郵政第4季發行計畫　推4款新郵票

中華郵政公司預計11月15日發行「古物郵票－青花瓷（107年版）」。（中華郵政提供）

友善列印
中時
陳祐誠
中華郵政公司預計10月31日發行「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」。（中華郵政提供）

中華郵政公司宣布107年第4季發行郵票計畫，預計發行4種新郵票品，分別為「臺灣鳥類郵票小全張（107年版）」、「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」、「古物郵票－青花瓷（107年版）」以及「新年郵票（107年版）」。

中華郵政介紹，臺灣鳥類郵票小全張（107年版），預定10月3日發行，為提升國人保育意識，特以賞鳥人士喜愛的黑腹燕鷗及反嘴鴴為題材，發行小全張1張，內含郵票面值7元及8元各2枚。

2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票預定10月31日發行，為誌此盛會，特以百合、文心蘭、劍蘭及火鶴為題材發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及28元；另以本次花卉博覽會吉祥物石虎家族為題材，發行小全張1張，內含郵票面值13元、15元及17元各1枚。

古物郵票－青花瓷（107年版）預定11月15日發行，繼103年以國立歷史博物館典藏之青花瓷器為題材發行「古物郵票－青花瓷」後，續以國立故宮博物院典藏品為題材，發行郵票1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為6元、9元、15元及16元；小全張內含郵票面值28元1枚，為增添集郵趣味，首次發行小全張三連張。

新年郵票（107年版）預定12月3日發行，以明年生肖「豬」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含郵票面值15元1枚。

(中時 )

林聰賢與廖俊智簽署「臺灣農村社… 雙北、基隆大雨特報 18縣市陸上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。