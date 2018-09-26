中華郵政第4季發行計畫　推4款新郵票

2018年09月26日 12:14 中時 陳祐誠

中華郵政公司預計10月31日發行「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」。（中華郵政提供）

中華郵政公司宣布107年第4季發行郵票計畫，預計發行4種新郵票品，分別為「臺灣鳥類郵票小全張（107年版）」、「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」、「古物郵票－青花瓷（107年版）」以及「新年郵票（107年版）」。

中華郵政介紹，臺灣鳥類郵票小全張（107年版），預定10月3日發行，為提升國人保育意識，特以賞鳥人士喜愛的黑腹燕鷗及反嘴鴴為題材，發行小全張1張，內含郵票面值7元及8元各2枚。

2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票預定10月31日發行，為誌此盛會，特以百合、文心蘭、劍蘭及火鶴為題材發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及28元；另以本次花卉博覽會吉祥物石虎家族為題材，發行小全張1張，內含郵票面值13元、15元及17元各1枚。

古物郵票－青花瓷（107年版）預定11月15日發行，繼103年以國立歷史博物館典藏之青花瓷器為題材發行「古物郵票－青花瓷」後，續以國立故宮博物院典藏品為題材，發行郵票1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為6元、9元、15元及16元；小全張內含郵票面值28元1枚，為增添集郵趣味，首次發行小全張三連張。

新年郵票（107年版）預定12月3日發行，以明年生肖「豬」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含郵票面值15元1枚。

(中時 )