漁工砍殺同鄉屍體丟海 屏檢依殺人罪起訴

2018年09月26日 12:15 中時 林和生

屏東地檢署偵辦琉球籍漁船「明滿祥38號」海上喋血，檢警在漁船靠岸後上船採證。（林和生翻攝）

琉球籍漁船「明滿祥38號」今年5月於關島東北方約530浬海域作業時，船上2名印尼籍漁工長期因工作勞逸分配不均發生嚴重口角，漁工ABDUL HALIM先持刀砍傷同胞HARIYANTO，並趁對方傷重無法反擊時將他棄於漆黑汪洋，屏東地檢署26日偵查終結，全案依殺人罪起訴。

明滿祥38號船長辜坤城案發當時向東港漁業電台通報，船上一名印尼籍漁工疑似落海失蹤，且在案發海域搜索遍尋不著，原以為是單純失足落海，不久後看到另名正在煮食的印尼漁工手上有明顯傷痕，直覺事情不單純，私下展開調查。

見紙包不住火，ABDUL HALIM才坦承稍早2人發生口角，對方先持廚刀攻擊，結果刀被他奪下，但被劃傷左手，才會爆怒反擊；他先是拿刀朝對方左頸砍去，接著雙方在船上一路追逐，有其他漁工見狀出面勸阻，仍無法止住怒火，隨手又拿魚刀朝他傷處繼續砍殺，直到傷者無法反擊。

當時船上走道及天花板沾滿血跡，HARIYANTO臉部及上半身也都是血，且身體已無任何反應，ABDUL HALIM隨即拖拉對方衣領，先將他上半身拉出船體外，再以右腳踹踢身體下半身，將他丟入海中。

當時船上僅船長及輪機長2名台籍幹部，其餘9人都是印尼籍漁工，擔心時間拉長可能難以掌握狀況，海巡署立刻派遣偉星艦與明船在海上會合，並將人船一同帶回高雄市旗津區碼頭靠岸，並由檢警上船進行採證。

承辦檢察官認為，2名漁工同屬印尼籍，為求生計遠渡重洋從事漁撈作業，僅因船上生活細節瑣事、發生衝突，ABDUL HALIM竟多次持刀朝同胞重要部位攻擊，更將人丟棄大海、迄今未獲，手段凶狠、對於人命毫無憐憫之心，顯見殺人犯意甚堅，偵結後向法官建請從重量刑。

(中時 )