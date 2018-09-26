雙北、基隆大雨特報 18縣市陸上強風特報

2018年09月26日 12:15 中時 廖德修

潭美颱風已減為中颱，預料未來北轉朝日本而去。（圖／取自氣象局網站）

由於持續受到東北風影響，北部及東北部地區特別容易降雨，氣象局今天對台北市、基隆市與新北市山區與北海岸發布大雨特報。其他地區如花蓮及台東降雨範圍較為局部，午後山區會有較明顯雨勢。至於中南部則大多為晴到多雲的天氣，午後南部地區及中部山區會有局部短暫雷陣雨。

除了大雨特報，氣象局也對台北市、南投縣、嘉義市、高雄市以外的18個縣市，包括外島的金門、馬祖（連江縣）、澎湖發布陸上強風特報。以上地區沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象達人彭啟明認為，未來幾天要特別留意的是北部和東北部可能會出現局部較大雨勢，外出記得攜帶雨具。沿海活動更要留意安全，因風浪越來越明顯，也很容易出現長浪，海上作業的危險性相對增高。

颱風方面，氣象局預報員程川芳表示，第24號颱風潭美今（26）日凌晨2時已減弱為中度颱風，不過強度仍在中颱上限，其中心位於鵝鑾鼻東南東方870公里的海面上，今天依舊在導引氣流弱的區域，以致移動速度比較慢，預計明天開始才會逐漸加速朝西北轉北的方向前進，朝日本而去。

程川芳說，以目前的氣象資料顯示，周五（28日）、周六將從台灣到琉球之間的海面通過並北上，但這段過程距離台灣到底多遠？遠近目前不確定性仍大。換言之，氣象局仍不排除發布海上警報的可能。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，潭美是秋天形成的颱風，剛好也有東北風南下，故颱風環流的暖濕空氣與其交會，將形成滯留鋒在颱風的東北側，即所謂「秋颱效應」。但由於潭美從台灣東側北上，周五起形成的滯留鋒將影響琉球至日本一帶，台灣不會受到秋颱效應影響。

(中時 )