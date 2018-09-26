《環球時報》社評：美強調的國家主權應當與平等為伴

2018年09月26日 12:41 中時 李文輝

美國總統川普25日在聯合國大會演講，罕見地強調了國家主權的重要性。大陸《環球時報》今天社評指出，如果川普總統這些表述是指向國家主權間的平等，值得歡迎。希望他的這些認識至少有助於推動美國同世界各國更加平等關係的建立。

社評稱，華盛頓現在總強調美國「吃虧了」，被大陸等其他國家占了便宜，但一個最基本的事實是，美國一直處在世界人均GDP的最前列，而且它是以3億多的人口規模站到這個頂端的。美國仍是世界第一經濟大國和遙遙領先的科技及軍事超級大國，這麼好的綜合情況，到底是美國占了世界的便宜，還是世界占了美國的便宜呢？美國還要好到什麼程度呢？

與此同時，作為常識，主權只有在平等成為大家共同遵守的基礎原則的前提下才會發揮應有的正面意義。從歷史上看，主權與各國平等的觀念同時誕生在威斯特伐利亞和約，今天它們的不可分割性同樣有著關鍵意義。

社評認為，這段時間美國打破了維護國際體系的一些重要規則，極大衝擊了國際和平與繁榮賴以存在的多邊體系。美方所宣揚的成就是以很多國家的損失為代價的，美國以強權方式謀求己方利益最大化，這將客觀上推動國際關係的劣質化和野蠻化。作為世界最強大的國家，美國優先主義無異於給世界做了負面的示範。

社評強調，對國家主權這個正面概念的強調能夠喚醒華盛頓對國際道義的一些思考，促使其從目前的戰略傲慢和自私中實現一定的擺脫。川普總統強調美國拒絕「全球主義的意識形態」，但這與美國履行基本的國際責任與義務不應是矛盾的。因為作為處在世界體系頂端的國家，美國的繁榮不可能離開眾多組成這個體系國家的廣泛配合，美國獨贏和贏者通吃在戰略上都將不切實際。

(中時 )