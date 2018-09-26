米的一生也有桌遊　食農教育更親民

米的一生桌遊使用的撲克牌全部都米有關。（周麗蘭攝）

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周麗蘭
米的一生桌遊使用的撲克牌全部都米有關。（周麗蘭攝）
埤頭社區婦女幫忙做粿1200分給小朋友吃。（周麗蘭攝）
社區婦女與家長體驗做飯糰。（周麗蘭攝）

農委會補助食農教育「米的ㄧ生」體驗活動26日在西螺文昌國小活動中心舉行，有稻米栽種歷程解說、米食DIY、稻米桌遊等一系列關於米的體驗活動，讓孩子從活動中學習挑選食材，並潛移默化關懷、感恩等觀念。

台灣飲食西化，稻米食用量越來越少，食農教育從小朋友扎根，從早期的「種稻體驗」到米的一生體驗活動，寓教於樂。

活動一開始先分享分享稻米栽種歷程，耕耘、插秧、施肥、除草、收成、做成米食，讓小朋友清楚認識在地農業稻米文化，懂得關懷土地。

米食DIY體驗活動有搓湯圓、飯糰、草仔稞等米食製作，食材的選用是在地豆皮、玉米、木耳，減少食物運送過程的碳足跡，小朋友體驗手做的樂趣，養成「選食材在地化、愛護自然生態」好觀念。

灰熊愛玩公司設計一款「米的一生」撲克牌桌遊，透過桌遊活動讓小朋友更能認識稻米栽種歷程的點滴與農民的辛苦，認識稻米也能很high。

校長梁博雍表示，西螺是稻醬油的故鄉也是濁水米的故鄉，遊戲、手做的過程讓小朋友印象更深刻，以家鄉為榮。

(中時 )

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