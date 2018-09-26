花蓮》議員選舉第3選區14搶9 參選人黃振富提鄉市合併政見

2018年09月26日 12:23 中時 范振和

花蓮縣議員參選人黃振富推出的文宣品也表明吉安鄉、花蓮市合併的理念。（范振和攝）

花蓮縣會第19屆縣議員選舉第3選區應選9席（包括2席婦女保障名額），選區涵蓋吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱、萬榮等鄉鎮。14名參選人實力雄厚，而黃振富是全縣唯一提出花蓮市與吉安鄉合併的參選人，深受矚目。

國民黨籍8人是，黃馨、張正治、張懷文、徐雪玉、吳建志、沈君茹、張峻、葉鯤璟；其中，黃馨、張懷文分別為現任吉安鄉長、壽豐鄉長，張峻、葉鯤璟、張正治、徐雪玉則為現任縣議員，俱是一時之選。

而民進黨籍黃振富、游美雲將爭取連任；時代力量推出莊建威；無黨籍有，林源富、王能昌、陳棟樑等3人；14搶9戰況激烈。其中，黃振富是唯一提出吉安鄉與花蓮市合併政見的參選人，日前引起美國加州大學聖塔克魯茲分校政治系教授BEN關注訪視。

黃振富說，花蓮市與吉安鄉原本就是共同生活圈，吉安鄉8萬3千多人，花蓮市11萬餘人，加起來20萬人左右，參考國外案例，中大型企業要設立連鎖店，人數就是招商評估的關卡。

另，遊客如要旅遊花蓮，對吉安鄉較沒概念，一旦合併，能給遊客明確的核心觀念，連旅宿業界都樂見出現大花蓮市。而對花蓮市民而言，目前花蓮市是全國非六都人口密度排行第4，腹地小、人口多，土地價錢高，如果合併，吉安鄉土地面積是花蓮市的3倍，是唯一人口正成長的鄉，也是全國人口最多的鄉，多了腹地選項，可平抑房價。

黃振富強調，花蓮市、吉安鄉區域已超過80年未調整了，人口都有6、7倍的成長，依都市計畫的精神，經過50年或百年後，必須重整空間，比較健康，他會在選前募款，進行兩地民調、公聽會，讓大家深入了解，探討合併的可行性。

(中時 )