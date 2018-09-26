亞培又出包！檢驗試劑全球下架 台灣5醫院回收27組

亞培肌酸激酶檢驗試劑外盒包裝。圖／食藥署提供

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中時
鄭郁蓁
繼日前營養品爆出結塊變質下架後，亞培又傳出「肌酸激酶」檢驗試劑也出包。（圖/翻攝食藥署）

亞培食安問題風波不斷，繼日前營養品爆出結塊變質下架，現在又傳出用來檢驗橫紋肌溶解、心肌梗塞的「肌酸激酶」檢驗試劑也出包，在國外品管測試無法顯示檢驗成果，緊急召回全球2批號產品。衛生福利部食品藥物管理署統計，國內共有五家醫院使用，今年七月下旬已經回收27組。

食藥署簡任技正錢嘉宏指出，肌酸激酶檢驗試劑主要是醫院的檢驗室在使用，用來測試血液中的肌酸激酶量，藉此作為疾病診斷。而食藥署統計，全台共有5家醫院使用此試劑，亞培公司回應，已於今年7月18日收到原廠通知，並於23日將國內同批號產品共27組通通回收。

錢嘉宏說，肌酸激酶檢驗試劑主要是醫院的檢驗室在使用，可檢驗是否有骨骼肌或心肌病變，因在品管階段就發現問題，且產品已回收，對民眾並無影響。

三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡表示，「肌酸激酶」是肌肉酵素的一種，一般的肌肉、心臟肌肉裡都有這種激酶，當肌肉壞死導致肌細胞溶解時就會釋放，正常值約落在200至300，若是中暑造成橫紋肌溶解症的患者，則可能高達數萬。

朱柏齡指出，肌酸激酶試劑是醫院經常使用的試劑，尤其夏天常有患者因熱傷害、中暑送醫，就會用此試劑檢測，若試劑出問題可能造成誤判。

(中時 )

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