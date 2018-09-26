鄉鎮立幼兒園教保員領22k 成準托育公共化政策孤兒

議員何子凡質疑為何「準托育公共化」對教保員的保障漏掉鄉鎮力公所幼兒園。（張亦惠翻攝）

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中時

日前嘉義縣配合行政院推動的「準托育公共化」，在鹿草鄉舉行簽約見證會，昨日縣議會總質詢時，議員何子凡指出，為保障私立幼兒園教保員，薪資保障2萬9000元至3萬2000元，卻漏掉鄉公所幼兒園教保員的薪資保障，希望教育處長能在中央大力反應，並與各鄉鎮首長達成共識，重視鄉鎮公所教保員勞動條件問題。

何子凡表示，幼教是對孩子啟蒙生活很重要的階段，目前國民小學附設幼兒園、鄉鎮立幼兒園及私立幼兒園，行政院在107年度將實行的「準托育公共化」中，保障簽約幼兒園的教保員薪資2萬9000元至3萬2000元，希望做好幼教品質，可見美意，卻忽略鄉鎮托兒所教保員只領基本薪資的狀況，儼然成為政策孤兒。

教育處長王建龍說，目前嘉義縣有7所鄉鎮立托兒所透過縣整府招考，薪資有3萬4000元左右，至於其他沒意願配合的鄉鎮立托兒所，縣府只能道德勸說，至於鄉立公托多是弱勢孩童，縣府會逐漸增加國小附幼的數量，讓家長能選擇。

何子凡指出，許多鄉鎮長寧願花錢聘臨時人員做人情，也不願解決教保員勞動條件問題，若中央欲完善托育公共化政策，必要重視此問題。縣長張花冠也說，自己最近當了祖母，也了解這個問題，縣府若要執行政策，必要針對不同縣市狀況徹底理解，自己也會大力向中央反應。

(中時 )

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