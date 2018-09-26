權益三不管 約聘雇上街爭取納入《勞基法》

2018年09月26日 12:37 中時 朱真楷、張鎧乙

約300名促進會成員在大雨中，前往立法院群賢樓門口抗議陳情 。（張鎧乙攝）

全國公務機關約聘僱人員權益促進會今天號召逾300人，集結在立法院外陳情強調，政府機關中的約聘雇人員，雖適用行政院及所屬機關僱用辦法，卻無法享有公務員的權利與義務，使得他們工作比工友重，福利卻不如人，因此希望至少能將他們納入《勞基法》，獲得最基本的保障，且計算標準應回溯至民國84年前的年資。

高雄市公務機關約聘僱人員職業工會理事長陳雪琴指出，目前各公務機關的約聘雇人員缺乏法源保障，處於被邊緣化的狀態，他們不跟公務人員比，但至少希望能以最低標準的勞工身分被納入《勞基法》。她說，這項訴求其實已提出10幾年，但始終無法獲得解決。

全國公務機關約聘僱人員權益促進會舉例說，公務機關約聘僱人員的工作內容比工友重，退休福利卻只有工友的1/3；且工友有考績獎金，約聘僱人員沒有；工友若因公死亡，可領40個月補償金，金額至少120萬，但約聘僱人員僅有10個月，大約30萬，令人大嘆做越多領越少。

不僅如此，勞工可請病假留職停薪1年，約聘雇請病假超過30天就不予續聘，使得許多人得了病重卻不敢就醫休養。

因此，全國公務機關約聘僱人員權益促進會在此次抗爭提出2項訴求，分別是讓約聘雇一體適用《勞基法》，以及計算標準應回溯到民國84年前的年資。

面對約聘雇人員的訴求，立法院再次出動警力防堵衝突。但國民黨立委江啟臣、曾銘宗、蔣萬安、費鴻泰等10多人都冒雨到場聲援。

到場聲援的國民黨立委江啟臣表示，要讓約聘雇人員一體適用《勞基法》，其實只需要勞動部、銓敘部及人事行政總處開個會就能解決，不需要額外修法；但蔡政府就是不願意照顧約聘人員，讓他們彷彿被政府遺棄，國民黨作為在野黨，將透過各種管道要求行政院必須扛起責任。

國民黨立委蔣萬安則說，目前公部門對於此事都在推諉責任，像是勞動部說聘僱人員權責屬銓敘部，銓敘部又說約聘人員屬人事行政總處，人事行政總處與銓敘部又說勞基法的權責單位屬於勞動部，「根本是在互相踢皮球」。

蔣萬安強調，不讓約聘雇人員納入《勞基法》是不公平的對待，國民黨絕對會站在所有約聘雇人員這一方，全力爭取一體適用《勞基法》。

(中時 )