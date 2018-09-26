毛小孩跑跳空間 新北市17座居冠

友善列印
中時
鄭舲

根據調查，台灣每3.9戶就有一隻「毛小孩」，寵物的活動空間也越來越受到重視。「台灣動物保護行政監督聯盟」日前進行全國首次「寵物公園」調查，發現全台有11個縣市完全沒有寵物公園，而現有的35座寵物公園中，符合基本需求標準的比例也非常低，期盼中央積極協調地方政府，給毛小孩們友善的運動環境。

動督盟調查發現，全國各縣市寵物公園目前嚴重不足，六都之中以新北市17座居冠，其次為台北市、桃園市各5座，台中、高雄及台南都只有1座。而六都外其他縣市，則只有新竹縣市、屏東縣、澎湖縣及金門縣有寵物公園，其他縣市連1座都沒有。

動督盟指出，雖然新北市有17座寵物公園最多，但平均1萬4370隻狗狗才能使用一座狗公園，距離每行政區都要有一座、或每一萬隻狗要有一座寵物公園目標還很遙遠。同時，寵物公園的設計基本要求應有草皮、雙層門防護措施、封閉式垃圾桶、寵物飲水設施及狗便袋等，但許多寵物公園都沒有達標。

動督盟呼籲政府比照國外都會區，在中、大型公園中增列「狗公園或寵物專區」，方便鄰里使用。另外，調查結果顯示目前寵物公園的規劃與設計並沒有統一標準與原則，建議中央可以提供寵物公園設置基本原則，供地方參考依循。

農委會表示，寵物公園的確是歐美先進國家一個發展趨勢，台灣已經起步，不過這部分牽涉到地方自治權限，農委會會與地方政府共同討論，對於處理一致性規範及橫向聯繫，農委會責無旁貸。

(中時 )

權益三不管 約聘雇上街爭取納入… 遭監察院彈劾 陳金德火力全開槓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。