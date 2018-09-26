毛小孩跑跳空間 新北市17座居冠

2018年09月26日 12:41 中時 鄭舲

根據調查，台灣每3.9戶就有一隻「毛小孩」，寵物的活動空間也越來越受到重視。「台灣動物保護行政監督聯盟」日前進行全國首次「寵物公園」調查，發現全台有11個縣市完全沒有寵物公園，而現有的35座寵物公園中，符合基本需求標準的比例也非常低，期盼中央積極協調地方政府，給毛小孩們友善的運動環境。

動督盟調查發現，全國各縣市寵物公園目前嚴重不足，六都之中以新北市17座居冠，其次為台北市、桃園市各5座，台中、高雄及台南都只有1座。而六都外其他縣市，則只有新竹縣市、屏東縣、澎湖縣及金門縣有寵物公園，其他縣市連1座都沒有。

動督盟指出，雖然新北市有17座寵物公園最多，但平均1萬4370隻狗狗才能使用一座狗公園，距離每行政區都要有一座、或每一萬隻狗要有一座寵物公園目標還很遙遠。同時，寵物公園的設計基本要求應有草皮、雙層門防護措施、封閉式垃圾桶、寵物飲水設施及狗便袋等，但許多寵物公園都沒有達標。

動督盟呼籲政府比照國外都會區，在中、大型公園中增列「狗公園或寵物專區」，方便鄰里使用。另外，調查結果顯示目前寵物公園的規劃與設計並沒有統一標準與原則，建議中央可以提供寵物公園設置基本原則，供地方參考依循。

農委會表示，寵物公園的確是歐美先進國家一個發展趨勢，台灣已經起步，不過這部分牽涉到地方自治權限，農委會會與地方政府共同討論，對於處理一致性規範及橫向聯繫，農委會責無旁貸。

(中時 )