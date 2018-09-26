王毅會見前美國務卿季辛吉 就中美關係交換意見

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中時
藍孝威

當地時間25日，大陸國務委員兼外長王毅在紐約會見美國前國務卿季辛吉，就中美關係交換意見。王毅表示，中美建交近40年來，雙方得出的最重要經驗是，中美合作就會雙贏，對抗必然雙輸。中方始終致力於發展長期健康穩定的中美關係，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。

王毅指出，中美兩國可以有競爭，但不應用冷戰思維看待對方，更應防止陷入零和遊戲的陷阱。近一段時間，美國內一些勢力頻頻抹黑中國，製造對立情緒，對中美關係氛圍造成嚴重損害。

王毅認為，如任其發展下去，將會把中美關係引入歧途。這不符合兩國及國際社會共同利益。希望美方同中方相向而行，增進對彼此的正確認知，阻止消極勢頭的蔓延，確保中美關係發展不偏離正確軌道。

王毅指出，中方贊賞季辛吉博士為中美關係發展所作努力，希望博士繼續發揮獨特影響力，為兩國關係發展作出新的貢獻。

季辛吉表示，他對美中關係長遠發展持樂觀態度，雙方有必要從更寬廣的視角看待兩國關係，就應對諸多國際地區問題和全球性挑戰加強合作。

季辛吉說，他認為，美國內少數敵視中國的言論並非主流觀點。美中兩國在一些問題上存在分歧，但雙方不能因此進行對抗，這不符合任何一方利益。合作將是美中雙方的唯一和正確選擇。他願為這一目標繼續作出努力。

(中時 )

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