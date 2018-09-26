約聘人員要求適用勞基法 立委聲援：不是在做功德

2018年09月26日 12:35 中時 李宜秦

約聘人員高舉抗議牌，要求政府不要再推卸責任。圖／李宜秦攝

促進會表示，約聘人員的退休金少的可憐，連病假都不敢請。圖／李宜秦攝

全國公務機關約聘僱人員權益促進會今日號召百名成員，在大雨中至立法院前抗議，要求政府部門不要再踢皮球，立即讓約聘人員適用勞基法。國民黨多名立委到場聲援，立委柯志恩表示，「做一樣的事卻沒有一樣福利，根本是勞動孤兒」，立委李彥秀怒嗆「難道真如賴院長所說的在做功德嗎？」

公務機關約聘人員約300名促進會成員冒雨前往立法院前，高聲吶喊「終結勞動孤兒、一體適用勞基法」，國民黨立院黨團總召江啟臣、立委曾銘宗、柯志恩、蔣萬安、李彥秀、蔣乃辛、林麗蟬、許毓仁、林德福、費鴻泰皆到場聲援。

促進會指出，一名施姓約聘人員在公務機關服務年資41年，因癌末病危辦理離職，2018年死後留下高齡失智母親與身心障礙的弟弟，卻僅能領取離職儲金90萬，是機關內工友退休金的四分之一，「付出一生心血卻得不到相應報酬，十分淒涼」。

另外由於約聘人員不適用勞基法，不可留職停薪請假一年，若約聘人員請病假超過30天則不予續聘，導致許多約聘人員重病也不敢請假就醫。

總統蔡英文去年才說「爭取勞動權益的問題去跟你老闆說」，江啟臣表示「約聘人員的老闆就是政府」，認為政府應拿出誠意，與勞工理性對話、解決問題。

柯志恩說，政府連自己的約聘人員都顧不好，何況是人民？希望蔡政府能如其所述「謙卑謙卑再謙卑」，透過修法終結勞動孤兒情況，給予約聘人員保障。

蔣萬安表示，約聘人員抗爭多年，政府部門卻如踢皮球般不願處理，從勞動部推往銓敘部，又推往人事行政總處，再推回勞動部。李彥秀批評，約聘人員的舊有年資也必須被納入計算，並給予補償，她怒罵「難道真如賴清德院長所說，一切都是做功德嗎？」

(中時 )