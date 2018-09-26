替換老「休伊」 美砸7百億購84架MH-139直升機

2018年09月26日 12:37 中時電子報 李靖棠

據美國聖路易商業日報（St. Louis Business Journal）報導，美國空軍（U.S. Air Force）日前宣布、向波音（Boeing）採購84架新型MH-139型直升機（MH-139 helicopters），用以替換已服役40多年、老舊的「休伊」直升機（UH-1N “Huey”）機隊。從波音公司聲明稿中，此筆訂單將交由位於費城的李奧納多直升機（Leonardo Helicopters）打造，預估總價約需要24億美元（約735.9億台幣）。

Boeing’s MH-139 is Chosen to Serve!

波音總經理庫伯史密斯（David Koopersmith）在聲明中表示，「感謝美國空軍給予此次機會，選擇信任我們的MH-139團隊。」初步估計，此筆軍購訂單能為波音和李奧納多，提供至少500個以上的工作機會，而新款的MH-139直升機，將根據阿古斯特維斯特蘭AW139商用直升機（Agusta Westland AW139）進行改造升級，首架新機將在2021年交付美軍使用。

以暱稱「休伊」聞名全球、美國海軍陸戰隊現役的UH-1N直升機。（圖/USMC）

由貝爾直升機生產、從1968年投入服役至今，擁有一個舉世聞名暱稱「休伊」的中型軍用直升機UH-1N，目前最大用戶為美國海軍陸戰隊，並逐步升級改良，還加裝加裝增穩定加控制系統（SCAS），強化其穩定性且交由電腦輔助操控。UH-1N直升機需要4名機組員（正副駕駛、空勤員和機槍手），可搭載全裝備官兵6至8人，巡航最高時速為207.3 公里，武器方面則裝載有多把機槍和火箭。

而新版的MH-139直升機，雖並未公布改造後的新數據，但若從現役的AW139版本來看，機組員僅需2人，機艙最多能搭載15名乘客，巡航最高時速為306公里、最大飛行距離則有1,061公里，都比越戰（Vietnam War）年代的老機型「休伊」更為優異。至於在武裝方面，當前服役於愛爾蘭空軍的版本中，機上掛載有兩具7.62公釐口徑的FN MAG通用機槍，想必美軍版本將會進行更大幅度的調整與升級。

(中時電子報)