MLB》陳偉殷本季最終戰？ 挑戰客場魔咒拚第60勝

2018年09月26日 12:45 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

馬林魚隊投手陳偉殷27日台灣時間凌晨4點將先發面對國民隊，有機會同場打破客場魔咒以及搶下生涯第60勝。

陳偉殷本季深陷「客場魔咒」困擾，本季目前為止25場先發出賽，13場主場出賽繳出5勝3敗、自責分率1.62的成績，但於客場12場比賽卻只有1勝8敗、自責分率高達9.29的數據，差異之大令人匪夷所思，且陳偉殷與教練團絞盡腦汁仍無法克服此問題。

此外，陳偉殷本季3次面對國民隊，其中2戰客場出賽，戰績0勝1負，共計17.1局投球被擊出15支打，3戰各挨1轟、合計3轟，投出5次四壞保送、8次三振，共失10分皆為責失分，本季對戰自責分率為5.19。

陳偉殷最近1次對戰國民隊為8月19日，他在客場先發主投以83球解決5.2局挨5支安打，包含1發全壘打，投出3次三振沒有保送，失2分皆為責失分，雖無關勝敗，但球隊終場以7比5獲勝。雖未能拿下勝投，但陳偉殷該役表現中規中矩，若27日能有此表現，有機會同場挑戰客場魔咒與生涯第60勝。

27日國民隊將推派麥高文(Dustin McGowan)掛帥先發，本季他3場出賽皆為中繼登板，共2.2局投球只被擊出2支安打、投出3次三振，沒有失分，自責分率為6.75，明天為他首次面對馬林魚隊。

(中時電子報)