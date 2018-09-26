第7屆全國泰雅族運動會 聖火隊起跑

2018年09月26日 12:54 中時 陳世宗

聖火隊由區長林建堂親自領跑，從和平區梨山起跑！（陳世宗翻攝）

聖火隊將於28日返回和平區，完成這趟神聖的聖火傳遞任務。（陳世宗翻攝）

第七屆全國泰雅族運動會聖火隊在26日清晨5點，由和平區公所區長林建堂帶領泰雅族運動選手，浩浩蕩蕩的來到2500公尺高的福壽山農場天池前進行gaga傳統祈福儀式同時點燃聖火；現場準備醃肉、紅豆糯米飯、小米酒與族人一同分享，由5位耆長一同取出火源，點燃聖火炬，傳遞給7位聖火隊火炬手，開始起跑，象徵第七屆全國泰雅族運動會正式起跑。

林建堂區長說，這次全國泰雅族運動會經過祖靈的指示，特別將聖火點燃地點選在最美、最高的福壽山天池來出發，是泰雅族運動會有始以來最高的聖火祈福，第七屆全國泰雅族運動會有特別的意涵，因為「7」的泰雅族語是「比度」吉祥的意思，上帝造物用了6天，在第7天休息，其意義為「休息是為了走更長遠的路」。

林建堂指出，本次運動會意義重大，在聖火傳遞儀式當中，傳遞的不只是運動員的精神，更傳遞泰雅族綿延不斷的文化，象徵世代交替的文化傳承，泰雅族發展出的文化、民俗祭儀及狩獵活動皆有所差異，鑒於傳統文化落寞的危機，希冀藉由辦理「第七屆全國泰雅族運動會暨傳統競技競賽」活動，凝聚九鄉(區)族人之情感，促進族人間之互動與交流，認識泰雅祖先之生活文化與習俗，存續並發揚泰雅族傳統勇士之精神。

和平區公所將在10月5、6日於和平區松鶴部落「和平運動公園」正式舉辦比賽，聖火傳遞目的則是為活動暖身，也讓每個泰雅族原鄉都能先感受到活動前的喜悅及參與感，而其主要意義，則象徵9個鄉(區)的族人因此能緊密結合在一起。

和平區公所表示，這次聖火點燃儀式，安排部落5位耆老為傳遞工作進行祈福儀式，並由頭目黃誠志擔任主祭，耆老蔡長管擔任副主祭吟唱古調，楊德福頭目進行教神禮，梨山里黃元政里長及平等里詹森里長也到場，共同祈求這次聖火隊行程平安，全體的泰雅族人準備醃肉、紅豆糯米飯、麻糬來表達對神的感恩，最後由耆老們將聖火點燃，傳遞給7位火炬手，象徵泰雅族運動精神永續傳承。

完成聖火點燃儀式，聖火隊由區長林建堂親自領跑，從和平區梨山起跑，將以3天行程，從和平、大同、南澳、烏來、五峰、尖石、復興、泰安、仁愛共9個原民鄉(區)依續傳遞，9月28日聖火隊將返回和平區，完成這趟神聖的聖火傳遞任務。

(中時 )