《延禧攻略》來了！富察皇后帶魏瓔珞、傅恒10月底合體訪台

2018年09月26日 13:03 中時 林淑娟

吳謹言、許凱。（八大）

聶遠。（八大）

八大將自11月5日起、晚間11點播出超夯大陸宮鬥劇《延禧攻略》，八大電視邀約演員來台宣傳造勢，近期回覆確定來台消息，包括秦嵐、吳謹言及許凱三人將合體於10月底抵台，展開為期三天兩夜的行程。「乾隆皇帝」聶遠則因投入新工作，還在努力協調排出空檔，期待與皇后等人一起來台造勢。

《延禧攻略》7月在北京愛奇藝開播後，熱潮口碑延燒海內外，累積點擊182億。八大電視於5月時談定電視播出版權，評估整體戲劇故事具有張力、角色情節皆討喜，連場景、色調都令人為之一亮。在試片第一集時，即對吳謹言的詮釋吸引，角色很跳，非一般尋常的白蓮花女主角(意指純情無辜)人設，因此有網友戲稱她為「黑蓮花」。雖然她與許凱屬新生代演員戲份重，台灣觀眾還不熟悉，但還有聶遠、秦嵐及佘詩曼等具知名度的演員同台飆戲，仍擄獲人心贏得一致好評。

在八大電視確定《延禧攻略》排播檔期後，便積極安排演員們來台規劃，於中秋節前夕回覆來台確定消息，除了聶遠須排出空檔之外，秦嵐、吳謹言、許凱將首次為戲抵台宣傳，隨行人員還包括總製片人于正等人也將一起陪同。目前宣傳行程為三天兩夜，藝人預計10月底抵台，將規劃安排媒體記者會、影友會以及其他通告等。

(中時 )