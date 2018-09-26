遭監察院彈劾 陳金德火力全開槓上仉桂美

2018年09月26日 12:58 中時 胡健森

監察院日前以宜蘭縣代理縣長陳金德在任職高雄市環保局局長及高雄市副市長期間違法經營商業為由，通過監委仉桂美、李月德所提出的彈劾案。26日剛從荷蘭完成治水考察回國的陳金德立即親上火線強烈反擊，除反批監委沒有確實搞清楚狀況，提案的監委仉桂美也沒有遵守監委應超越黨派、獨立行使職權的規範，此外，陳金德進一步質疑媒體披露有關陳師孟調查宜蘭農地違法使用戶退稅案內容，就是仉桂美洩漏給特定媒體，已違反監察法，監察院本身應另外立案調查此事。

陳金德日前親率縣府團隊前往荷蘭考察治水工程，不料卻在出國期間遭到監察院彈劾，人在國外的陳金德一度以書面方式予以澄清，26日返國後再藉著主持擴大縣務會議時，做了更詳細的說明解釋。

陳金德表示，他在2008年1月卸下立委一職時並沒有擔任任何職務，因此打算以經營「白馬花園屋民宿」以及與友人成立「長安文創有限公司」以為生計，但這兩家營業登記，都分別在2015年5月16日及2014年9月22日完成註銷，考試院則是在2015年7月6日對公務人員是否兼職展開調查，他個人則在同年7月14日完成填寫，確實沒有兼職。

至於監委以國稅局繳稅紀錄，認定在2013年2月5日擔任高雄市政府環保局長、之後再升任副市長、轉任中油董事長等期間，仍有兼職經營行為，陳金德則說，白馬花園民宿採用的是固定稅額，無論有沒有經營都得繳稅，但他人在高雄，怎麼可能同時在宜蘭兼營民宿？

陳金德火力全開地反擊說，監察委員依法要超越黨派、獨立行使職權，曾代表新黨參選過3次、另代表國民黨提出「不當黨產條例」釋憲案的仉桂美有沒有超越黨派，獨立行使職權？她自己心裡有數；此外，有媒體披露監委陳師孟針對宜蘭農地違法使用戶退稅案的調查報告並無不法，遭質疑是「放水」，陳金德更將矛頭直指仉桂美，是否就是洩漏且私下評論的人？他認為監察院本身就應立案調查此案，同時將「君子之德風，小人之德草」這句話還給仉桂美，如果心中想的是黨同伐異，就不要搬出孔夫子來嚇唬人。

(中時 )