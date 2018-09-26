新光三越周年慶明線上預購 skm pay支付免排隊

2018年09月26日 13:10 中時 郭家崴

新光三越skm pay專屬明星夯品逾6300項，在家就能輕鬆搶購。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，SHISEIDO國際櫃紅妍進化防禦組（限量），價值6560元、skm pay專屬價3240元。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，Estée Lauder超級NO.1粉底1＋2組（限量），價值3369元、skm pay專屬價1710元。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，LANCOME 超進化修護肌因組（限量），價值1萬113元、skm pay專屬價5625元。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，PANASONIC負離子空氣清淨機（限量），原價6990元、skm pay專屬價4990元。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，春水堂小杯珍珠奶茶（限量），台北南西店、桃園站前店原價85元、台中中港店原價70元，skm pay專屬優惠小杯買一送一。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，名偵探柯南福袋（限量），原價1215元、skm pay專屬價888元。（新光三越提供）

新光三越skm pay專屬周慶預購夯品，韓國KANU美式冰咖啡＋馬克杯，原價980元、skm pay專屬價799元。（新光三越提供）

新光三越今年讓周年慶走入新紀元，明（27日）早10時起至10月3日23：59pm，首次推出周年慶線上預購，skm pay會員專屬明星夯品精選超過30項、多達6300個限量開搶，凡貴賓卡友下載新光三越APP、開啟skm pay綁定信用卡，即可在家免排隊提前購物享優惠。

今年，新光三越周年慶首波6店台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店10月4日開跑，這回破天荒提前1周搶先於APP上推出「skm pay線上預購」專屬企畫，預購商品精選周年慶最熱門的必敗美妝、熱銷家電、年度夯品3大類。

必敗美妝中，有SHISEIDO國際櫃紅妍進化防禦組下殺5折，其中涵蓋在新光三越年銷上萬瓶的紅妍肌活露；Estée Lauder超級NO.1粉底1+2組，主打的是新光三越年銷7萬瓶的粉持久完美持妝粉底；LANCOME超進化修護肌因組的主力商品超進化肌因賦活露，在新光三越年銷逾2萬瓶。熱銷家電部分，PANASONIC負離子空氣清淨機打出71折超低折扣。

其他年度夯品像是春水堂小杯冰珍珠奶茶首度合作買一送一；Fitbit Alta HR心率運動手環、名偵探柯南福袋、超人氣的韓國Enaak小雞麵箱購亦下殺4.2折，孔劉代言的韓國KANU美式冰咖啡+馬克杯等多款獨家限量、破盤價夯品等也僅限skm pay會員線上預購。

貴賓卡友凡下載新光三越APP、綁定貴賓卡及skm pay，可至主題活動「skm pay

APP限定預購商品」搶先下訂並以skm pay付款，周年慶開檔後再到專櫃取貨，搶

購流程一指搞定，不用人擠人，skm pay預購攻略詳洽：

https://www.skm.com.tw/EventNews/eventsDetial?ActiveUUID=c332fcf7-66ea-4c27-b32e-97cc920e210a&UUID=c49931b0-92d5-4515-9434-6a55b2bea5e6。

此外，新光三越APP還有多元獨享內容，包括簡單快速的會員累點、贈品禮券直接存在APP、美食訂候位服務、行動支付等，購物、享用美食、兌換贈品禮券都免排隊。

(中時 )