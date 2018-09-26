Yahoo奇摩月光節9／26起三天日用品最低1元起

五月花蓬厚柔頂級抽取衛生紙(左)與帕瑪氏商品(提供一元加購)。(圖／業者提供)

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中時電子報
黃慧雯／綜合報導

Yahoo奇摩月光節起跑！為了體貼每到月底薪水族就要面臨「月光」的危機，在9/26~9/28限時三天，Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城聯手推出「月光節秋特賣」，民生日用品最低1元起！懂得精打細算的你，千萬別錯過。

一元加購：(9/26—9/28限時三天搶購)

3M清淨機換季抗敏88折，1元加購3M防水噴霧。另外帕瑪氏 深透白全面出清5折起大優惠，提供1元加購Palmers帕瑪氏 水嫩潔顏卸妝乳15g的優惠。

Yahoo奇摩購物中心月光節活動內容包含：bossini秋日全新商品入庫，全館129元起；華歌爾新品9折，滿2500元再折250元；Home Feeling 收納椅/收納箱/貨櫃(4色)： 4入只要660元。9/28前，刷中信卡滿額最高送100元刷卡金。在Yahoo奇摩購物中心利用LINE Pay消費，最高享21%回饋。

Yahoo奇摩超級商城月光節則是提供，9/26-9/28活動期間，指定店家跨店消費滿1500折現折300；9/30前，全家付款取貨憑收據聯上的coupon券可換Q金蕉一根；9/28前，刷卡滿額最高送100元刷卡金。

Yahoo奇摩月光節推薦商品則有：五月花蓬厚柔頂級抽取衛生紙100抽x72包/箱(9/27一日限定)，特價799元；品集團藝奇ikki新日本料理套餐券特價優惠等等，可至Yahoo奇摩活動網頁了解進一步詳情。

(中時電子報)

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