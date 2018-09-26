花蓮》縣長參選人徐榛蔚美崙山公園拜票 鄉親握手寒暄

中國國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚今天拜票首站美崙山公園，親切地與晨運人士打招呼。（徐榛蔚服務處提供）

友善列印
中時
花蓮縣長參選人徐榛蔚今天拜票首站美崙山公園，即興式與晨起人士共舞同歡。（徐榛蔚服務處提供）

中國國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚，26日清晨6點前往花蓮市美崙山公園拜票，眾多晨起運動的鄉親紛紛熱情擁抱或握手寒暄，她承諾將與鄉親共同守護大花蓮地區的珍寶山，打造美崙山成為更佳的都市綠肺、精氣神公園。

美崙山公園一大早就有眾多鄉親上山練拳、打球、唱歌或跳健康操，不一而足，徐蔚親切地打招呼，今天起展開選前60天「咱的花蓮咱疼惜，守護花蓮走透透」拜票行程。

徐榛蔚先向太極拳學員致意，表示看到全縣太極拳陸續開班，令人欣慰，過去9年來，前縣長傅崐萁相當重視美崙山，縣府農業處投入維管經費，綠美化了生態、林相，讓這座都市綠肺更顯珍貴，她當然接續關心。

接著，徐榛蔚走訪跳舞廣場、歌舞協會廣場、大草原等地，許多婆婆、媽媽們大聲為徐榛蔚加油打氣，鼓勵面對橫逆，更要勇敢堅強，發揮女性溫柔慈悲的力量，徐榛蔚親拭一位銀髮媽媽額頭上的汗水，銀髮媽媽感動地回應：「我們一定挺妳！」

一位滿頭白髮已退休國小校長說，在國小服務時，他就認識關心弱勢更關心教育的徐榛蔚，在花蓮奉獻18年來，真是花蓮的好媳婦，不僅具有中央立委實務磨練的高度，也有深入基層的廣度，將是主持縣政有深度的人才。

(中時 )

南歐考察報告42字挨批 議員回幹… 宜蘭》最年輕縣議員薛呈懿 赴日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。