呂秀蓮：促轉會應全面改組 不能靠裙帶關係搞促轉

2018年09月26日 13:25 工商 崔慈悌

對於促轉會存廢問題，前副總統呂秀蓮今天表示，要促進轉型正義必須找對歷史了解的人，不是靠著裙帶關係帶一群人來就加入，現在的條例「神仙來也幫不了忙」，應重新修法限制委員資格和權力，並重新改組。

促轉會「東廠」事件引發軒然大波，不過府院黨卻定調不改組。呂秀蓮今天接受POP搶先報專訪時表示，促進轉型正義若讓一些對正義都未充份了解的人去做，可能會製造另一種不正義。

她說，要推轉型正義，必須找對的人，了解這段歷史的人，而不是靠著裙帶關係帶一群人來，就說要加入轉型正義。現在的促轉會就是找一兩個蔡總統認識的人，靠著總統的關係，下面又帶一群人，總統用的人，又是滿腦子這種威權的，這樣的人選要如何去談正義。

呂秀蓮痛批，目前的促轉條例立法太過粗糙，促轉會主要是針對戒嚴期間、國民黨執政時的冤錯假案進行調查，這段時間長達30多年，卻只是找來這些委員匆匆調查，資格也未限制，短時間要拿出成績，於是匆促間東抄西抄，這樣的狀況「神仙來也幫不了忙」。

她說，法院要判一個人的罪，必須經過層層且嚴密的調查，要去搜索必須要有檢察官搜索票，非常嚴謹，但促轉條例卻給這些人太多的權力，授權委員、調查員、甚至助理，就可拿公文去搜索，整套根本未合乎正義，希望當年提案的趕快修正，法令訂的太粗糙，必須至少比照刑事訴訟法，否則一定會出問題，立法本身就是最大毛病。

此外，她說，委員人選要具有何種資格也必須要有嚴格的規定，組織要正義，人選也要正義，必須先修法，再全面改組，否則以目前的狀況，副主委權力甚至凌駕主委「這個太離譜」。

(工商 )