全台五地立榮旅展開跑 最高省6千元

2018年09月26日 13:33 中時 王思慧

立榮假期總代理易飛網今日表示，立榮航空26日開跑「立榮假期線上旅展」，全台五地包含「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」不限航點機票搭配住宿的套票組合，限時2,799元。以原價最高的「台中-馬祖」航線金額計算，省下超過6千元，相當於買一人送一人，9月26日至30日期間限定特賣，限時搶購只有5天。

易飛網表示，近年國內旅遊行程買氣降低不少，根據交通部數據顯示，國旅市場去年更是5年來首度出現負成長，眼看2018年進入第四季，國內旅遊業者動作頻繁，相較以往年底才會出手促銷，今年紛紛提早開跑優惠活動刺激買氣，希望在2018年最後一季開出紅盤。

立榮航空26日開跑「立榮假期線上旅展」打出「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」五地聯合套票均一價，不限航點來回機票加住宿，兩天一夜行程只要2,799元，比單買機票還便宜。

易飛網表示，民眾安排國內旅遊大多選擇自由行，因此本次由立榮航空結合五地共12家飯店業者推出兩天一夜的套票組合，適合民眾利用週休二日安排旅遊。根據立榮假期銷售數字顯示，五個旅遊地點中，國內自由行人氣排行前三名分別為金門、澎湖及馬祖，因離島旅遊費用通常較高，套票組合相對划算許多，吸引民眾搶購。

實際試算2人出遊行程價格，由台中出發飛往馬祖，航空公司官網顯示的單人來回價格為4,910元，馬祖當地雙人房住宿在訂房網站上的價格為2,000元，總計原價為11,820元，對比購買2組2,799元五地聯合套票價格為5,598元，便宜6,222元，比買一送一還划算。另外民眾還可以加價400元升級成3,199元起的五星豪華享受套票。

(中時 )