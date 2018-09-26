昔遭邢李㷧女兒推開 林青霞用心反轉被讚「最好繼母」

2018年09月26日 13:30 中時電子報 蔡曉婷

林青霞將邢嘉倩視如己出。（圖／取自FashionModels微博）

張天愛（左1）、邢嘉倩、林青霞三人相處融洽。（圖／取自《on.cc東網》）

「影壇第一美女」林青霞與富商邢李㷧24年前結婚，今(26日)被周刊爆料林青霞因想活出自我，已拿了港幣20億元（約新台幣80億元）贍養費離婚，但未獲證實。林青霞3年前曾與邢李㷧和前妻所生繼女邢嘉倩合體拍封面，當時邢嘉倩說她5歲第一次見到父親牽林青霞時，自己曾一手推開繼母，但林青霞之後用愛化解兩人心結，將邢嘉倩視如己出，兩人感情才變好。

林青霞2015年罕見與邢嘉倩合拍雜誌封面，當時媒體報導，邢嘉倩坦承當年並未馬上接受林青霞成為她繼母的事實，還曾用手推開林青霞，直到邢嘉倩12、13歲時，有回在房裡發出了尖叫，林青霞立刻跑上樓，問她是不是生理期來了，邢嘉倩感動又驚訝，這才發現繼母一直以來都很留意她。

而林青霞過去便在新書裡提到，自己為了跟繼女關係更靠近，常睡前替邢嘉倩按摩，才發現女兒腰骨越來越長，「眼見女兒漸漸長大，自己感受很深」，一句話道盡對邢嘉倩的愛，也難怪邢嘉倩長大後，總稱讚林青霞是「世上最好的繼母」，連邢李㷧前妻張天愛也曾表示，非常感謝林青霞替她將女兒照顧好。

(中時電子報)