要富先開路！中市北屯、清水交通到位，房市起飛

2018年09月26日 13:51 中時 盧金足

交通便利，帶動房市商機。（盧金足攝）

台中市海線地區，年底將有日本三井集團在台中市投資開發的「台中港三井OUTLET PARK」將完工試營運，「清水國民運動中心」也即將動工興建，「捷運藍線延伸至台中港」通過行政院核定，台中市府為海線釋出大利多，加速帶動清水各項機能發展迎頭追趕市中心，榮景可期。

隨著交通建設發展，帶動房市推案版圖，民眾跨區購屋趨勢顯著增加，如北屯區因74環線與多家大型商場進駐後，拉升生活機能也嘉惠房市，台中市罕見仍有1字頭房價的清水區，在捷運藍線定案有譜後，機能發展迎頭追趕市中心，也成為自住客移居首選。

北屯因台74快速道路未來將直接與國道一號、四號銜接，前往中部科學園區、潭子加工出口區、烏日高鐵等，大幅縮短通勤時間，加上北屯區相對低點的房價，吸引中科、潭子、太平等區域就業人口，願意跨區居住。

此外，北屯區近期因好市多二店確定落腳捷運綠線G0機廠特區、洲際娛樂商城進程啟動，讓區域商業氣氛濃厚、就業機會大增，品牌建商紛紛購地推案。

如熱銷案永福地產「洲際W」，西往迪卡儂北屯店、東達好市多二店、臨近台74線，戶戶雙面採光，主打輕鬆成家方案，佔地三千坪基地擁有獨棟會館、規畫全齡化46項多元公設，吸引不少自住客群、中科員工購買。

另外，北屯機捷G0總站周邊土地飆漲5成，仍有不少建商搶進推案，惠宇建設規畫中的「GO」新案，基地位在敦富路上，潛銷熱烈；還有位在松竹五路近松竹站的「精銳萌未來」，同樣吸引跨區購買客眼光。

鄰近捷運G0特區的潭子區，除捷運利多外還有台鐵高架新站加持，大型建商相繼購入土地，如久樘開發、順天、鄉林、坤悅等，其中久樘開發位在潭子重劃區的新案久樘「臻星」預計在9月底推出，吸引北台中首購族的眼光。

相較於台中市區每坪房價動輒20、30萬元，甚至4字頭，清水區大樓新案仍維持1字頭親民價格，獲周邊工業區、中部科學園區等首購族及換屋族自住客群青睞。

清水區預售指標「遠雄之星6」，基地位處利多發展核心，緊鄰台中港三井OUTLET PARK、清水國民運動中心，又是海線少數大基地開發，以大街廓美式高機能社區型態規畫，社區享有中庭地景、健身房、兒童夢想館、游泳池、KTV、視聽室、桌球室等多項全齡化公設的低單、低總產品，受跨區客關注。

(中時 )