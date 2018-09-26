環保署：野生貝類較易吞食微型塑膠

環保署主任秘書蔡鴻德說明從源頭減量，避免塑膠垃圾泛濫的作法。（廖德修攝）

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環保署昨（25）日發布微型塑膠調查結果，引起外界一些質疑，環保署今天又召開記者會說明。有關貝類的部分，環境檢驗所組長楊喜男表示，據2017年聯合國的魚類及水產品中含有微型塑膠報告，即使海產中含有微塑膠，對於人體健康所造成的風險亦不高，請民眾放心食用。

楊喜男也公布這次調查採樣的地區以及檢測結果，貝類含有微塑膠的數量是以野生者較多，可能因存活時間較久的緣故。而養殖的貝類因會固定採收，體內留存的微型塑膠通常比較少，民眾不必過分擔心。

以地區而言，金門北部海濱的石蚵體內微型塑膠最多，平均每克有5.22個最多，判斷是受到大陸海漂垃圾的影響。養殖貝類以牡蠣而言，含微型塑膠最多的是東石的牡蠣，每克含3.52個最多。但野生的貝類一般人不會食用，養殖貝類中微型塑膠量的含量也不致造成健康風險。

國人最關心的是自來水含有微型塑膠的問題，環管處科長郭孟芸說，去年美國民間也有類似的調查報告，但國際間並未呼籲不要喝自來水。將來國內的飲用水是否要訂定微型塑膠的限量標準，環保署會依據國外的相關健康風險影響評估，只要國外的調查研究有結果就會跟進，並擬定國內的健康風險評估報告。

環保署主任秘書蔡鴻德則表示，微型塑膠都是塑膠垃圾經過長期陽光照射，以及脆化分解破碎的結果；環保署會針對源頭減量、預防與移除、研究調查及擴大合作等四個面向，盡量減少微塑膠氾濫對環境的影響；在國際上對於人體健康風險的研究報告出爐前，先做好塑膠減量工作。

(中時 )

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